Okan Buruk'lu Galatasaray'ın ilk rakibi Sturm Graz!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren sarı-kırmızılılar, bugün topbaşı yapıyor.

Cimbom, 7-19 Temmuz'da Avusturya'da Graz yakınlarında kamp yapacak. İkinci etap çalışmaları 26-30 Temmuz'da yine Avusturya'da Insbruck yakınlarında olacak. Sarı-kırmızılı ekip Avusturya'da Sturm Graz ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Sturm Graz'ın resmi siteden yaptığı açıklama şu şekilde;

"Türkiye'nin en başarılı futbol kulübü Galatasaray, 9 Temmuz'da hazırlık maçı için Graz'a geliyor.

9 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 19.30 (TSİ 20.30) Merkur Arena'da oynanacak karşılaşma aynı zamanda SKSturm.TV'den de canlı yayınlanacak."