Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı için İlhan Palut konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi"

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı için İlhan Palut konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi"

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı hakkında, eski hocası İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Palut yaptığı konuşmada, Abdülkerim'in Galatasaray'a katabileceklerinden bahsetti. Genç teknik adam, Abdülkerim'in 5-10 gol arasında skor bulabileceğini ifade ederken, eski öğrencisinin bazı konularda Marcao'dan daha iyi olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 10:20 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 10:23
Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakçı için İlhan Palut konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi"

Galatasaray, yeni sezon planlaması kapsamında ilk transferini Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak yaptı.

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakçı için İlhan Palut konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi"

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren sarı kırmızılılar, Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperini kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakçı için İlhan Palut konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi"

Fenerbahçe'nin de görüşme gerçekleştirdiği ancak anlaşmaya varamadığı Abdülkerim Kerim'i takımı kazandırarak ezeli rakibine transfer çalımı atan Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini savunma bölgesine yaptı.

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakçı için İlhan Palut konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi"

Transferde birçok kez karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabette bu kez kazanan sarı kırmızılılar olurken kulüp televizyonuna konuşan Abdülkerim sarı kırmızılı formayı giyecek olmasından ötürü çok mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakçı için İlhan Palut konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi"

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı imza attıktan sonra yaptığı açıklamada, "Gönlüm Galatasaray'dan yanaydı" dedi.

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakçı için İlhan Palut konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi"

Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Abdülkerim Bardakcı, kendisini sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından Galatasaray Televizyonu'na konuştu. Sözlerine yakın zamanda yitirdiğimiz eski futbolcu Ahmet Çalık'ı anarak başlayan oyuncu, "Ahmet Çalık çok değerli bir kardeşimizdi. Sadece iki sene değil, 10 senedir kendisini tanıyordum. Öz kardeş gibiydik. Konya'da beraber çok güzel günlerimiz geçti. Ahmet burada çok güzel anılar bıraktı. Ben de Allah'ın izniyle bu anıları devam ettirmeye geldim" diye konuştu.

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakçı için İlhan Palut konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi"

"SON DURAĞIM GALATASARAY OLDU"

Transfer süreci hakkında da düşüncelerini aktaran Bardakcı, "İlk baştan beri gönlüm Galatasaray'dan yanaydı. Diğer kulüplerin de ilgisi oldu. Son durağımız Galatasaray oldu. Muhteşem bir stat, muhteşem bir ambiyansı var. Deplasman takımı olarak geldiğimde bile burada oynamaktan büyük keyif alıyordum. Ev sahibi olarak geldiğim zaman bundan 5 katı daha fazla keyif alacağımdan eminim. O günü sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakçı için İlhan Palut konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi"

"OKAN BURUK İLE ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Teknik Direktör Okan Buruk ile çalışmak için sabırsızlandığını dile getiren Bardakcı, "Okan hoca ile milli takıma gitmiştik ama küçük bir sakatlığım olduğu için fazla kalamamıştım. Çevremde herkes Okan hocanın nasıl iyi bir hoca ve insan olduğundan bahsediyorlar. Ben de çok merak ediyordum ve kendisiyle çalışmak istiyorum. Çok şükür burada nasip oldu. Bana çok şey katacağını düşünüyorum" dedi.

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakçı için İlhan Palut konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi"

Taraftarlardan büyük destek aldığını ve sahada formanın hakkını vermek için elinden geleni yapacağını ifade eden başarılı savunmacı, "Galatasaray'da ilk hedefim öncelikle oynamak. Sonrasında ise inşallah kaptanlık. Taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum. Çok destek verdiler. İnşallah yüzlerini kara çıkarmayacağım ve her zaman bu formanın hakkını vererek oynamaya çalışacağım" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakçı için İlhan Palut konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi"

İLHAN PALUT, ABDÜLKERİM'İN AYRILIĞI SONRASI KONUŞTU

Konyaspor Teknik Direktörü İlhat Palut, takımdaki vazgeçilmezi olan Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu.

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakçı için İlhan Palut konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi"

Abdülkerim'in oyuncu özelliklerini Hürriyet'e değerlendiren Palut, Galatasaray gibi rakip sahada oynayan takımlar için önemli bir transfer olduğunu ifade ederken "Abdülkerim Bardakçı'yı Konyaspor'dan önce takip ediyordum ve 1.5 senedir birlikte çalışıyorduk. Her antrenmanda % 100'ünü vermeye çalışan bir futbolcu. Konyaspor olarak geriden oyun kurma ve oyunu rakip sahaya yıkmak isteğimiz Abdülkerim'in bazı özelliklerini ortaya çıkardı. Bunlar; oyun kurmak, ileriye çıkarken doğru yerleri görebilmek, kendi opsiyonunu yaratırken ekstra dripling yeteneği... Hepsi Abdülkerim'de var. Takımının birinci bölgeden çıkışına ve rakip sahaya daha sağlıklı yerleşmesine çok büyük katkı sağlayan stoper. Galatasaray gibi büyük takımların oyunu rakip yarı sahada oynamaları ve stoperlerin öne çıkma durumlarında Abdülkerim, çabukluğu ve ikili mücadeledeki diriliği ile kesinlikle fark yaratacaktır. Rakip topla geldiği zaman geriye kaçma opsiyonu olmaz ve korakor mücadeleyi son derece başarılı yapar." yorumunu yaptı.

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakçı için İlhan Palut konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi"

"GALATASARAY'DA SAVUNMA LİDERİ OLABİLİR"

Abdülkerim'in skorer bir stoper olduğunu belirten İlhan Palut, "Abdülkerim Galatasaray'da kendisini güvende hissederse takımdaki savunma liderliğini muhakkak yapacaktır. Defansif duran toplarda çok iyi savunmacıyken, ofansif duran toplarda da agresif bir hücumcu. Bence 5 ile 10 gol arasını bulabilir. Duran toplarda kafa vuruşunu iyi yapan ve son derece istekli bir stoper. Duran topları çok kullanan Galatasaray'da bu gol sayılarını bulabilir." dedi.

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakçı için İlhan Palut konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi"

"MİLLİ TAKIM'DA GÜVENİLEBİLECEK BİR ALTERNATİF"

27 yaşındaki savunmacının Milli Takım'da alternatif bir oyuncu olabileceğini söyleyen Palut, "Ülkemizde maalesef büyük takımda olan oyuncular A Milli Takım'a daha kolay gidiyor. Kuntz Hoca, Abdülkerim'i iki kere daha çağıracaktı ama sakatlanıp gidemedi. Bundan sonra milli takım stoper rotasyonunda olacaktır. Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral çok üst düzey oynuyorlar ama Abdülkerim de onlara alternatif güvenebileceğimiz bir isim olabilir." diye konuştu.

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakçı için İlhan Palut konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi"

"BAZI NOKTALARDA MARCAO'NUN DAHA İYİ"

Bazı konularda Abdülkerim'in Marcao'dan daha iyi bir savunmacı olduğunu kaydeden Palut, "Marcao gerçekten çok iyi bir stoper. Çok çabuk, diri, sert ve hamleli bir oyuncu. Abdülkerim ise bazı noktalarda Marcao'dan daha iyi. Oyun kurulumu, 1. bölgeden 2. bölgeye geçişler, ofansif duran toplardaki agresifliği konusunda Marcao'dan önde görüyorum. Ancak her oyuncunun bir adaptasyon süreci var. Bütün bunlara rağmen kendisi asla strese girip panikleyecek bir karakter değil. Ben Galatasaray'ın hocası İlhan Palut olsaydım ve Marcao gitseydi, Abdülkerim'in varlığından dolayı en ufak bir sıkıntıya düşmezdim. Teknik anlamda ben üzgünüm ama Galatasaray mükemmel bir transfer yaptı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakçı için İlhan Palut konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi"

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN KARİYERİ

Kariyerine Zonguldakspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor altyapısına transfer oldu. Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay gibi kulüplerde kiralık olarak forma giyen Bardakcı, 2020-2021 Süper Lig sezonunda kulübü Konyaspor'a dönerek sezonu burada geçirdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakçı için İlhan Palut konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi"

Stoper mevkisinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş klasmanlarında 26 kez forma giydi. Geride bıraktığımız sezonda Konyaspor formasıyla Süper Lig'de 33 maça çıkan başarılı savunmacı, 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maçta forma giyen futbolcu, bu tek maçta bir asist yaptı.

DİĞER
Güzel oyuncu Eda Ece imajını değiştirdi! Yeni hali sosyal medyayı salladı! "Yine yaktın ortalığı"
Fenerbahçe transfer haberleri: Fener'in forveti Real'den!
Okan Buruk'tan iki yıldıza veto!
Yeni transferi böyle yorumladı! "Mental yapısı iyi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Okan Buruk'tan iki yıldıza veto!
Cimbom'da maaş krizi! Dengeler bozuldu
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Luuk de Jong sesleri! Transferi... Beşiktaş'ta Luuk de Jong sesleri! Transferi... 10:34
Transferde mutlu son! İşte anlaşma detayları Transferde mutlu son! İşte anlaşma detayları 10:22
Abdülkerim Bardakçı için konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi" Abdülkerim Bardakçı için konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi" 10:19
Hayallerime kavuştum Hayallerime kavuştum 00:45
Ozan Hull City’ye Ozan Hull City’ye 01:19
Muslera'yı götürecek Muslera'yı götürecek 06:29
Daha Eski
Okan Buruk'tan iki yıldıza veto! Okan Buruk'tan iki yıldıza veto! 08:33
Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 09:24
Yeni transferi böyle yorumladı! "Mental yapısı iyi" Yeni transferi böyle yorumladı! "Mental yapısı iyi" 09:52
Trabzonspor'dan dev çalım! Tranferde ilginç formül Trabzonspor'dan dev çalım! Tranferde ilginç formül 00:33
Fenerbahçe'de Carvalho için yeni gelişme! Teklif... Fenerbahçe'de Carvalho için yeni gelişme! Teklif... 00:33
Yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu Yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu 00:33