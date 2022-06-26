Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı için İlhan Palut konuştu! "O yönleri Marcao'dan iyi"

"BAZI NOKTALARDA MARCAO'NUN DAHA İYİ"

Bazı konularda Abdülkerim'in Marcao'dan daha iyi bir savunmacı olduğunu kaydeden Palut, "Marcao gerçekten çok iyi bir stoper. Çok çabuk, diri, sert ve hamleli bir oyuncu. Abdülkerim ise bazı noktalarda Marcao'dan daha iyi. Oyun kurulumu, 1. bölgeden 2. bölgeye geçişler, ofansif duran toplardaki agresifliği konusunda Marcao'dan önde görüyorum. Ancak her oyuncunun bir adaptasyon süreci var. Bütün bunlara rağmen kendisi asla strese girip panikleyecek bir karakter değil. Ben Galatasaray'ın hocası İlhan Palut olsaydım ve Marcao gitseydi, Abdülkerim'in varlığından dolayı en ufak bir sıkıntıya düşmezdim. Teknik anlamda ben üzgünüm ama Galatasaray mükemmel bir transfer yaptı." ifadelerini kullandı.