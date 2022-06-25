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Yılın çalımı

Sarı-kırmızılılar, F.Bahçe ve Beşiktaş’ın teklif yaptığı Abdülkerim Bardakcı’yı kadrosuna katarak taraftarını coşturdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Yılın çalımı

Transferde atağa kalkan Galatasaray, yılın bombasını patlattı. Sarı-kırmızılılar, transferin gözde ismi Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı. Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da teklif yaptığı 27 yaşındaki oyuncu için uzun süre beklemede kalan Aslan, sessiz bir operasyonla yılın çalımını attı. Fenerbahçe'yle anlaşması beklenen tecrübeli savunmacının transferinde Erden Timur'un bizzat devreye girdiği öğrenildi. Konyaspor'a dün yeni teklifini ileten sarı-kırmızılı yönetim, ardından Abdülkerim'le masaya oturdu.

OKAN BURUK TELEFONDA İKNA ETTİ
Takımın başına geçen Okan Buruk, ayağının tozuyla Abdülkerim ile telefonda görüştü. Takımın önemli bir parçası olacağını söyledi ve oyuncuya güven aşıladı. 27 yaşındaki savunmacı, telefon görüşmesi sonrasında sarı-kırmızılı kulübün teklifini kabul etti. Aslan, bu transfer çalımı için Konyaspor'a 2.8 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada 500 bin euro'luk bonus maddeleri bulunuyor. Abdülkerim için ödenen rakam toplamda 3.3 milyon euro'ya ulaşacak. 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak Abdülkerim'in ise yıllık 17 milyon TL kazanacağı öğrenildi.

U21'DE BURUK'LA ÇALIŞTI
Aslan'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı, Okan Buruk'la U21 Milli Takımı'nda çalıştı. 48 yaşındaki hoca, 21 yaş kategorisinde başarılı oyuncuya ay-yıldızlı formayı veren ilk isimdi. A Milli Takım'da oynamayan Abdülkerim, alt yaşlarda ise 26 kez milli oldu.

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