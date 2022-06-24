Okan Buruk bugün imzalıyor

Domenec Torrent'le yollarını ayıran Galatasaray, bundan sonra Okan Buruk'la başarı arayacak. Çarşamba akşamı Buruk'la görüşmelere başlanıldığını duyuran sarı-kırmızılı kulüp, dün de anlaşmayı açıkladı. Buna göre Okan Buruk 1 yılı opsiyonlu 2 yıl Galatasaray'ın başında yer alacak. Ayrıca bu sezon 17 milyon TL ücret alacağı, uzatma opsiyonunun kullanılması durumunda ise bir sonraki sezon 20 milyon lira net ücret alacağı ifade edildi. Genç çalıştırıcı, kalması halinde bu sezonki ücreti 1.5 milyon euro olan Torrent'e göre 570 bin euro daha az maaş alacak.

TARİHE GEÇTİ

Okan Buruk'un imza töreni bugün saat 11.00'de Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Törene Başkan Dursun Özbek de katılacak. Futbol hayatına Galatasaray altyapısında başlayan Buruk, 1992 yılında A takıma yükseldi ve UEFA şampiyonluğuna ulaşıldığı yıla (2000) kadar Galatasaray formasını başarıyla terletti. Sarı-kırmızılı takımda 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 7 lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası ile birlikte toplam 15 kupa sevinci yaşayan Buruk şimdi teknik adam olarak başarılı olmaya çalışacak.

YUVAYA DÖNDÜ

Antrenörlük kariyerine 2011 yılında A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük göreviyle başlayan Okan Buruk, sırasıyla Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'de teknik direktörlük yaptı. 48 yaşındaki hoca bu sezondan itibaren futbola başladığı Galatasaray çatısı altında başarı arayacak.

Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk'u hem kutladı hem de başarılar diledi.

Galatasaray'la 2 yıllık anlaşma sağlayan Okan Buruk, son 32 yılda Mustafa Denizli ve Fatih Terim'den sonra sezon başında Galatasaray'da göreve başlayan ilk Türk teknik adam oldu.

İKİ KUPASI VAR

2019-2020 sezonunda Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 48 yaşındaki teknik adam, Akhisar Belediyespor'da ise 2017- 2018 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

21. TÜRK HOCA

Okan Buruk altyapısında yetiştiği ve uzun yıllar formasını giydiği Galatasaray'a, 14 yıl sonra teknik direktör olarak döndü. Sarı-kırmızılı takımda daha önce 20 Türk ve 40 yabancı olmak üzere 60 teknik direktör görev almıştı.