Galatasaray Başkanı Dursun Özbek divan kurulunda açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İlk iş, Atamızın huzuruna gittik. Burada, Cumhuriyet'in 100. yılında başarılı olacağımızın sözünü verdik. Futbol için, özellikle 100. yılda müthiş bir rekabet var. Her kulüp, 100. yılın önemine binaen şampiyon olmak için elinden geleni yapıyor. Biz de yeni bir ekibiz. Futbolu dizayn etmek için, daha önce de çalıştığım Cenk kardeşimle bir sözleşme yaptık.

Başarı kazanmak üzere hazırlanıyoruz. Transferlerimize hazırlanıyoruz. Seçim öncesinde de çalışmamız vardı, hiç endişe etmeyin, çok güzel bir takım kuracağız.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Artık Galatasaray Adası eskisi gibi dokunulabilir bir yer olmaktan çıkıyor. Galatasaray Adası dört parsel, biri bizim, diğer üç parsel Milli Emlak'a ait. İrtifak hakkı için Milli Emlak ile iletişime geçtim. Söz konusu parsellerin 30 yıllığına Galatasaray'a irtifaklandırılması için sözleşmeler hazırlanıyor. Müjdeli haberi yakında vereceğim. Desteklerinden ötürü Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımız Murat Kurum'a büyük bir teşekkür gönderiyorum.

Hangi projeyi yaparsak yapalım birbirimizi sevelim. Galatasaray büyük bir camia. Bu birlikteliğin sağlanması gerekiyor. İlk hedefim camiada sevgi iklimini oluşturmak.