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Galatasaray'a Pasquale Sensibile'de ağır bilanço! Günlük maaşı dudak uçuklattı

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda yeni başkan Dursun Özbek ile beraber futbol yapılanmasında köklü bir değişikliğe gidiliyor. Galatasaray'da yeni Futbol Direktörü Cenk Ergün olurken, Pasquale Sensibile ile yollar ayrıldı. Öte yandan Pasquale Sensibile'nin aldığı günlük maaş, sarı kırmızılı camiada gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 10:41
Galatasaray'a Pasquale Sensibile'de ağır bilanço! Günlük maaşı dudak uçuklattı

Başkan Dursun Özbek yönetiminde yeni bir yapılanmadan geçen Galatasaray'da Burak Elmas döneminde gelen sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollar, beklendiği gibi ayrıldı.

Galatasaray'a Pasquale Sensibile'de ağır bilanço! Günlük maaşı dudak uçuklattı

Geçen sezonun ikinci yarısında göreve başlayan sportif direktör Sensibile'ye bu ayrılık için 660 bin Euro'luk tazminat ödeneceği öğrenildi.

Galatasaray'a Pasquale Sensibile'de ağır bilanço! Günlük maaşı dudak uçuklattı

Hürriyet'in haberine göre sarı kırmızılılar, mali olarak zor bir dönemden geçerken, 50 yaşındaki İtalyan Futbol adamına ödenecek olan tazminat dikkat çekti.

Galatasaray'a Pasquale Sensibile'de ağır bilanço! Günlük maaşı dudak uçuklattı

Galatasaray'da 17 Şubat'ta göreve gelen ve sadece 123 gün çalışan Sensibile'ye yaklaşık olarak 12 milyon lira ödenecek.

Galatasaray'a Pasquale Sensibile'de ağır bilanço! Günlük maaşı dudak uçuklattı

GÜNLÜK MALİYETİ NEREDEYSE 100 BİN LİRA

Galatasaray Kulübü, Sensibile'ye böylece görevde kaldığı her gün için neredeyse 100 bin TL ödemiş olacak.

Galatasaray'a Pasquale Sensibile'de ağır bilanço! Günlük maaşı dudak uçuklattı

Sarı kırmızılılarda bununla beraber yeni sezon formaları 800 TL'den satışa sunulurken, Sensibile'nin tazminatının yaklaşık 15 bin forma parasına denk olması dikkat çekti.

Galatasaray'a Pasquale Sensibile'de ağır bilanço! Günlük maaşı dudak uçuklattı

Cimbom'da daha önce danışmanlık için prensipte el sıkışılan Luis Campos tarafından getirilen Sensibile, sadece bir kez GS TV'ye çıkmıştı.

Galatasaray'a Pasquale Sensibile'de ağır bilanço! Günlük maaşı dudak uçuklattı

Geri planda kalmayı tercih eden İtalyan futbol adamı, son dönemde ise iyice gözden kaybolmuştu. Galatasaray taraftarları Pazartesi günü ayrılık kararının resmen duyurulmasıyla sosyal medyada bu duruma büyük tepki gösterdi.

Galatasaray'a Pasquale Sensibile'de ağır bilanço! Günlük maaşı dudak uçuklattı

TORRENT 1.5 MİLYON EURO TAZMİNAT İSTİYOR

Torrent'in ise sözleşme feshi için avukatı ile görüşmeler start aldı. Torrent'in ayrılık adına avukatına yetki verdiği ve sözleşmesindeki 1.5 milyon Euro'luk tazminat bedelinin tamamını istediği ortaya çıktı.

Galatasaray'a Pasquale Sensibile'de ağır bilanço! Günlük maaşı dudak uçuklattı

İspanyol teknik adamın avukatı ile de görüşen Galatasaray peşin ödeme ile bu rakamı aşağı çekme ya da 1.5 milyon Euro'yu 10 eşit taksitte ödeme seçeneklerini sundu.

Galatasaray'a Pasquale Sensibile'de ağır bilanço! Günlük maaşı dudak uçuklattı

Torrent de görüşmeler için Pazartesi günü İspanya'dan İstanbul'a döndü. Torrent'in sözleşme feshi işlemlerinin tamamlanmasının ardından prensip anlaşmasına varılan yeni teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalanacak.

Galatasaray'a Pasquale Sensibile'de ağır bilanço! Günlük maaşı dudak uçuklattı

FUTBOLUN YENi PATRONU ERGÜN

Sensibile ile yollarını ayıran Galatasaray'da yeni sportif direktör Cenk Ergün oldu.

Galatasaray'a Pasquale Sensibile'de ağır bilanço! Günlük maaşı dudak uçuklattı

Resmi duyurunun ardından açıklamalarda bulunan Ergün, şöyle konuştu: "Tekrar kulübüme hizmet verme şansını yakaladığım için çok mutluyum. Kulüpten ayrılmadan önce de aynı pozisyondaydım. Yine tekrar futbol operasyonları, yönetimin ve Sportif A.Ş.'nin öngördüğü şekilde uygulamak üzere göreve geldim. Florya'nın A'dan Z'ye yönetime karşı sevk ve idaresini sağlamakla görevliyim.

Galatasaray'a Pasquale Sensibile'de ağır bilanço! Günlük maaşı dudak uçuklattı

ÖNCELiK ORTADA

Galatasaray'ın kadrosunda bizimle devam edecek olan birçok oyuncu var. Ama bunların dışında eksik bölgelerde ilk çalışmaları yapacağız.

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