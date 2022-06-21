Galatasaray'a Pasquale Sensibile'de ağır bilanço! Günlük maaşı dudak uçuklattı

Resmi duyurunun ardından açıklamalarda bulunan Ergün, şöyle konuştu: "Tekrar kulübüme hizmet verme şansını yakaladığım için çok mutluyum. Kulüpten ayrılmadan önce de aynı pozisyondaydım. Yine tekrar futbol operasyonları, yönetimin ve Sportif A.Ş.'nin öngördüğü şekilde uygulamak üzere göreve geldim. Florya'nın A'dan Z'ye yönetime karşı sevk ve idaresini sağlamakla görevliyim.