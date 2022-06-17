Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

Hedeflerinden uzak kaldığı bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da yeni bir yapılanmaya gidiliyor.
Hedeflerinden uzak kaldığı bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da yeni bir yapılanmaya gidiliyor.
Tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılılar, gelecek sezona yeni yönetim ve teknik heyetle giriyor.
Gerçekleştirilen kongre sonrası Galatasaray'ın 39. başkanı olan Dursun Özbek ve kurmayları mazbatalarını almalarının ardından işe koyuldu.
İlk gündem maddesi teknik direktör konusu olan Cimbom'da, İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'e veda edilecek.
Yerli aday olarak Okan Buruk öne çıkarken, yabancıda ise Marco Rose ismi üzerinde duruluyor.
Görüşmelerine son sürat devam eden sarı-kırmızılıların, gelecek hafta yeni hocasını açıklaması bekleniyor.
TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK!
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da birçok konu hakkında alınacak kararlar sonrası taşlar yerinden oynayacak.
KİRALIKLAR GİDİYOR!
Kiralık sözleşmeleri biten Erick Pulgar, Halil Dervişoğlu ve Inaki Pena takımdan ayrıldı ve bu isimler hakkında yeni bir girişim yapılmayacak.
Öte yandan başka takımlara kiralanan Yunus Akgün, Emre Akbaba ve Okan Kocuk'un yeni planlamada yer alması planlanıyor.
SÖZLEŞMESİ BİTEN OYUNCULAR
Galatasaray'da sözleşmesi biten isimlerin de geleceği merak konusu olmuş durumda.
Kontratlarının sonuna gelen Semih Kaya, Ryan Babel, Arda Turan ve Fatih Öztürk ile yolların ayrılması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi devam eden isimlere de teklifler gelmeye başladı.
4 veya 5 takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray'da, ayrılacak futbolculara bağlı olarak bu sayı artabilir.
Özellikle Avrupa takımları, Cimbom'un yıldızlarının son durumunu yakından takip ediyor.
6 YILDIZ GÖZ HAPSİNDE!
Gelecek tekliflere göre karar verecek olan sarı-kırmızılılarda 6 yıldız göz hapsinde bulunuyor.
İşte o isimler ve talip olan kulüpler...
NELSSON İTALYA YOLCUSU!
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a Çizme'den talip çıktı.
İtalya'da forma giymeye sıcak bakan genç savunmacıyla Serie A ekibi Torino yakından ilgileniyor.
SEVILLA'NIN MARCAO ISRARI!
Geçtiğimiz sezon kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da Marcao'nun performansı yüreklere su serpti.
Özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki grafiğiyle beğeni toplayan Brezilyalı stoper, birçok maç sonrası haftanın 11'ine seçildi.
UEFA'nın futbol olarak düzenlediği 2 numaralı organizasyonda Marcao'nun sergilediği performans, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
İspanya La Liga ekibi Sevilla, yıldız oyuncuyu kadroya katmak için şartları zorluyor.
Sevilla'nın Marcao için 12 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.
BOEY AYRILMAK İSTİYOR!
Sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramayan Sacha Boey, Galatasaray'da istikrarı yakalayamadı.
21 yaşındaki sağ bekin takımdan ayrılmak istediği ve yeni yönetime bu kararını ileteceği belirtildi.
Sacha Boey ile Alman ve Fransız takımlarının ilgilendiği iddia ediliyor.
CICALDAU'YA ÇİFTE TALİP!
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan Alexandru Cicaldau, şimdiye kadar bekleneni veremedi.
6.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Rumen futbolcu, kendisinden istenen patlamayı yapamadı.
Yeni yönetimin gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldığı 24 yaşındaki futbolcuya 2 talip çıktı.
İtalya Ligi ekiplerinden Atalanta ve Sampdoria, Cicaldau'yu renklerine bağlamak istiyor.
2 kulübün de yakın zamanda Galatasaray ile masaya oturacağı kaydedildi.
TRANSFERİN GÖZDESİ KEREM!
Galatasaray ve A Milli Takım'ın önemli oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, Avrupa ekiplerini peşine takmış durumda.
Skorer kimliğiyle dikkat çeken yıldız futbolcu, dev kulüplerin transfer listesine girdi.
İngiltere Premier Lig'den Arsenal ve Manchester City, Almanya'dan Borussia Dortmund ile Fransa'dan Montpellier, Kerem Aktürkoğlu'nu radarında bulunduruyor.
MOSTAFA MOHAMED FRANSA'YA!
Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed, Fransa Ligue 1 ekibi Lens'in gündemine girdi.
Galatasaray'da yaşadığı uyum sorununu tam olarak atlatamayan 24 yaşındaki futbolcu, teklifleri değerlendirecek.