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Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

Son dakika spor haberi: Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da yaşanacak değişim için düğmeye basıldı. Başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve kurmayları kadro yapılanması için işe koyuldu. Transferde birçok isimle temas halinde olan sarı-kırmızılılarda mevcut oyuncularla ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor. Birçok talibi olan 6 yıldıza Avrupa yolu gözüktü. Mali anlamda kritik zamanlar geçiren Galatasaray'da yönetimin de gelecek yüksek bonservis bedellerini değerlendirmeye alacağı öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları ve o 6 isim...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 10:31
Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

Hedeflerinden uzak kaldığı bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da yeni bir yapılanmaya gidiliyor.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

Tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılılar, gelecek sezona yeni yönetim ve teknik heyetle giriyor.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

Gerçekleştirilen kongre sonrası Galatasaray'ın 39. başkanı olan Dursun Özbek ve kurmayları mazbatalarını almalarının ardından işe koyuldu.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

İlk gündem maddesi teknik direktör konusu olan Cimbom'da, İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'e veda edilecek.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

Yerli aday olarak Okan Buruk öne çıkarken, yabancıda ise Marco Rose ismi üzerinde duruluyor.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

Görüşmelerine son sürat devam eden sarı-kırmızılıların, gelecek hafta yeni hocasını açıklaması bekleniyor.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK!
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da birçok konu hakkında alınacak kararlar sonrası taşlar yerinden oynayacak.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

KİRALIKLAR GİDİYOR!
Kiralık sözleşmeleri biten Erick Pulgar, Halil Dervişoğlu ve Inaki Pena takımdan ayrıldı ve bu isimler hakkında yeni bir girişim yapılmayacak.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

Öte yandan başka takımlara kiralanan Yunus Akgün, Emre Akbaba ve Okan Kocuk'un yeni planlamada yer alması planlanıyor.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

SÖZLEŞMESİ BİTEN OYUNCULAR
Galatasaray'da sözleşmesi biten isimlerin de geleceği merak konusu olmuş durumda.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

Kontratlarının sonuna gelen Semih Kaya, Ryan Babel, Arda Turan ve Fatih Öztürk ile yolların ayrılması bekleniyor.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi devam eden isimlere de teklifler gelmeye başladı.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

4 veya 5 takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray'da, ayrılacak futbolculara bağlı olarak bu sayı artabilir.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

Özellikle Avrupa takımları, Cimbom'un yıldızlarının son durumunu yakından takip ediyor.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

6 YILDIZ GÖZ HAPSİNDE!
Gelecek tekliflere göre karar verecek olan sarı-kırmızılılarda 6 yıldız göz hapsinde bulunuyor.

İşte o isimler ve talip olan kulüpler...

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

NELSSON İTALYA YOLCUSU!
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a Çizme'den talip çıktı.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

İtalya'da forma giymeye sıcak bakan genç savunmacıyla Serie A ekibi Torino yakından ilgileniyor.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

SEVILLA'NIN MARCAO ISRARI!
Geçtiğimiz sezon kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da Marcao'nun performansı yüreklere su serpti.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

Özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki grafiğiyle beğeni toplayan Brezilyalı stoper, birçok maç sonrası haftanın 11'ine seçildi.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

UEFA'nın futbol olarak düzenlediği 2 numaralı organizasyonda Marcao'nun sergilediği performans, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

İspanya La Liga ekibi Sevilla, yıldız oyuncuyu kadroya katmak için şartları zorluyor.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

Sevilla'nın Marcao için 12 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

BOEY AYRILMAK İSTİYOR!
Sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramayan Sacha Boey, Galatasaray'da istikrarı yakalayamadı.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

21 yaşındaki sağ bekin takımdan ayrılmak istediği ve yeni yönetime bu kararını ileteceği belirtildi.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

Sacha Boey ile Alman ve Fransız takımlarının ilgilendiği iddia ediliyor.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

CICALDAU'YA ÇİFTE TALİP!
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan Alexandru Cicaldau, şimdiye kadar bekleneni veremedi.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

6.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Rumen futbolcu, kendisinden istenen patlamayı yapamadı.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

Yeni yönetimin gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldığı 24 yaşındaki futbolcuya 2 talip çıktı.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

İtalya Ligi ekiplerinden Atalanta ve Sampdoria, Cicaldau'yu renklerine bağlamak istiyor.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

2 kulübün de yakın zamanda Galatasaray ile masaya oturacağı kaydedildi.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

TRANSFERİN GÖZDESİ KEREM!
Galatasaray ve A Milli Takım'ın önemli oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, Avrupa ekiplerini peşine takmış durumda.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

Skorer kimliğiyle dikkat çeken yıldız futbolcu, dev kulüplerin transfer listesine girdi.

Yeni Galatasaray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe

İngiltere Premier Lig'den Arsenal ve Manchester City, Almanya'dan Borussia Dortmund ile Fransa'dan Montpellier, Kerem Aktürkoğlu'nu radarında bulunduruyor.

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