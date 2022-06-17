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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan Kouyate harekatı!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte yeni yönetim transfer çalışmalarını hızlandırmış durumda. Geride bıraktığımız sezonda istenilen ivmeyi yakalayamayan sarı-kırmızılılar, gelecek dönem için transferlerde elini sıkı tutuyor. Orta saha bölgesinde Taylan, Berkan ve Cicaldau üçlüsünden istediği performansı alamayan Galatasaray'ın o bölgeye takviye yapacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar orta alanda hakimiyeti eline alan bir kadro kurmak istemesinin ardından rotasını Cheikhou Kouyate'ye çevirdi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan Kouyate harekatı!

Galatasaray'da yeni yönetim belli oldu, şimdi gözler transferlerde...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan Kouyate harekatı!

Sarı-kırmızılı yönetim, kadroyu güçlendirmek için dört koldan saldırıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan Kouyate harekatı!

Gündeme gelen son ismin Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Cheikhou Kouyate olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan Kouyate harekatı!

Dursun Özbek'in ekibi, Senegalli futbolcunun temsilcisiyle bağlantı kurmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan Kouyate harekatı!

Sarı-kırmızılılar seçim sonrasını beklemelerini istemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan Kouyate harekatı!

Seçimden zaferle ayrılmalarının ardından defansif orta saha, stoper ve merkez orta saha olmak üzere üç mevkii de oynayabilen Kouyate için resmi teklif yapılması kararı alındı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan Kouyate harekatı!

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Ancak Galatasaray'ın bu transfer için işi çok da kolay değil.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan Kouyate harekatı!

Senegalli Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Cheikhou Kouyate ile Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da ilgilendiği belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan Kouyate harekatı!

32 yaşındaki ön liberonun yaşı nedeniyle 3 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon euro garanti para istediği belirtilirken, Galatasaray'ın başarılı futbolcuyu ezeli rakiplerine kaptırmamak için elini çabuk tutacağı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan Kouyate harekatı!

Senegalli oyuncunun temsilcisi Saffet Balkan'ın görüşme için İstanbul'a davet edildiği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan Kouyate harekatı!

Galatasaray'ın 2 milyon euro yıllık ücret ve 2+1 yıllık sözleşme önermeyi planladığı da gelen haberler arasında...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan Kouyate harekatı!

180 DAKiKA FORMA GiYER

Kouyate'nin temsilcisi Saffet Balkan, oyuncusuna birçok teklif olduğunu belirtirken "Crystal Palace'la da görüşüyoruz.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan Kouyate harekatı!

Şu an neler yaşanacağını bilmiyorum ama benim gönlüm Türkiye'de forma giymesinden yana" dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan Kouyate harekatı!

Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan ve tecrübeli futbolcuyla 17 yaşından bu yana birlikte olduklarını anlatan Balkan, "180 dakika oynayabilecek fizik yeterliliğe sahip...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan Kouyate harekatı!

Teke tekte birisinin onu geçmesi zor" dedi.

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