St. Etienne’e dönebilirim

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan ayrılabileceğini ifade etti. Verdiği röportajda St. Etienne ile ilgili soruları yanıtlayan Fransız futbolcu, "Tekrar dönmek isteyebilir miyim gelecek gösterecek ama herkesin anlamasını istediğim şey; St. Etienne'e her zaman saygı duyduğumdur. Galatasaray'la sözleşmem var ama her şey olabilir" diye konuştu.
Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan ayrılabileceğini ifade etti. Verdiği röportajda St. Etienne ile ilgili soruları yanıtlayan Fransız futbolcu, "Tekrar dönmek isteyebilir miyim gelecek gösterecek ama herkesin anlamasını istediğim şey; St. Etienne'e her zaman saygı duyduğumdur. Galatasaray'la sözleşmem var ama her şey olabilir" diye konuştu.