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St. Etienne’e dönebilirim

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan ayrılabileceğini ifade etti. Verdiği röportajda St. Etienne ile ilgili soruları yanıtlayan Fransız futbolcu, "Tekrar dönmek isteyebilir miyim gelecek gösterecek ama herkesin anlamasını istediğim şey; St. Etienne'e her zaman saygı duyduğumdur. Galatasaray'la sözleşmem var ama her şey olabilir" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
St. Etienne’e dönebilirim
Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan ayrılabileceğini ifade etti. Verdiği röportajda St. Etienne ile ilgili soruları yanıtlayan Fransız futbolcu, "Tekrar dönmek isteyebilir miyim gelecek gösterecek ama herkesin anlamasını istediğim şey; St. Etienne'e her zaman saygı duyduğumdur. Galatasaray'la sözleşmem var ama her şey olabilir" diye konuştu.
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