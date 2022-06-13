GALATASARAY HABERİ: Tudor da listede

Galatasaray'da Dursun Özbek dönemi yeniden başladı. Özbek, ilk iş olarak Torrent'le yolları ayıracak. "İddialı bir kadro kuracağım'' diyen Özbek'in Torrent yerine düşündüğü hoca adayları arasında şu an Fatih Terim bulunmuyor. Yerli olarak Okan Buruk ve Nuri Şahin isimleri ön planda...



Ayrıca dün Gallardo ismi de ortaya atıldı. Bununla birlikte Verona'dan ayrılan İgor Tudor, Dursun Özbek'in başkan olmasıyla Galatasaray'a dönmeye çok istekli... Hırvat teknik adam Tudor, menajerleri aracılığıyla sarıkırmızılı kulübe ''Gelmeye hazırım'' mesajını gönderdi.