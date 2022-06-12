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Dursun Özbek yeniden başkan

Büyük çekişmeye sahne olan kongrede rakibine 135 oy fark atan Özbek 39. Başkan seçildi. 22. sandıkta geriye düşen Hamamcıoğlu ikinci kez kaybetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 06:50
Dursun Özbek yeniden başkan

Galatasaray Kulübünün 39. Başkanı Dursun Özbek oldu. Sarıkırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrenin saat 11.00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 15.00 itibarıyla sona erdi. Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan 24 sandık, sayım için salona getirildi. Oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'u sandık başına giderken büyük çekişmeye sahne olan kongreden Dursun Özbek galip ayrılan taraf oldu.

BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI
Sarı-kırmızılı kulübün kongresinde başkanlık koltuğu gitti geldi. Özbek ilk sandıktan önde çıksa da daha sonra Hamamcıoğlu'nun oyları ağır bastı. Ancak son 4 sandıkta işin rengi değişti. 20. sandıkta farkı 28'e düşüren Dursun Özbek, 22. sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından alkışlar eşliğinde rakibini 8 oy farkla geçti. At başı geçen seçimde son iki sandıktan çıkacak sonuç büyük bir merakla beklenmeye başladı. Özbek'in 135 oy farkla kazandığının açıklanmasıyla salonda büyük bir coşku yaşandı.

PROJELERİYLE ÖNE ÇIKTI
Seçimi kazanan Dursun Özbek ve ekibi, mevcut sorunların çözümü için 11 proje hazırladı. Özbek; Ada, Altyapı Reformu, Gelecek Vizyonu Projeleri, Florya, Colombus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, Spor Salonu, Tesisleşme Reformu, Hasnun Galip, yeni araziler gibi konuları kapsayan, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmış tüm projeleriyle kulübe 4 yıl içerisinde 9.5 milyar TL'lik gelir sağlamayı hedeflediklerini açıklamıştı. Erden Timur'un sunduğu bu dev projeler Dursun Özbek'in seçimi kazanmasında önemli rol oynadı.

AYSAL KAZANDI POLAT KAYBETTİ
Kongrede eski kulüp başkanları da aktif rol oynadı. Eski başkanlardan Ünal Aysal Eşref Hamamcıoğlu'nun yanında yer alırken Adnan Polat ise Dursun Özbek'i destekledi. Sponsorluk desteği vereceğini açıklayan Aysal da Hamamcıoğlu'yla birlikte seçimden mağlup ayrılırken dün kulislerde sıkça görülün Adnan Polat ise galip tarafta yer alan isimdi.

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