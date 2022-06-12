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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın gündemindeydi! Transferde dişli rakipler

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da yeni başkan belli olduktan sonra kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına gaz verildi. Sarı-kırmızılılar, geride bıraktığımız sezonda orta sahada beklenilen verim alınamayınca o bölge için kaliteli ve tecrübeli futbolcu arayışlarına başlamıştı. Aslan'ın transfer listesinde bulunan yıldız oyunucuya dişli rakipler çıktı. İşte transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 19:39 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 19:45
BURAKHAN BERKAN ACAR
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız orta saha transferinde rakip çıktı!

Galatasaray'da seçim süreci tamamlandıktan sonra transfer çalışmalarına hızla başlandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız orta saha transferinde rakip çıktı!

11 Haziran günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda 2208 oy alan Dursun Özbek sarı-kırmızılıların yeni başkanı oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız orta saha transferinde rakip çıktı!

Aslan'da geride bıraktığımız sezonda kötü gidişatın bir türlü önüne geçilememişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız orta saha transferinde rakip çıktı!

Geçmiş dönem Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmemiş ve camiada seçim kararı alınmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız orta saha transferinde rakip çıktı!

Sezona Fatih Terim yönetiminde başlayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de beklenen sonuçlar gelmeyince tecrübeli teknik direktörlerle yollarını ayırmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız orta saha transferinde rakip çıktı!

Galatasaray, Terim'in yerine teknik adam Domenec Torrent ile anlaşmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız orta saha transferinde rakip çıktı!

Sezonu İspanyol çalıştırıcıyla tamamlayan Aslan, inişli çıkışlı bir performans sergilemiş ve eleştirilerin odak noktası haline gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız orta saha transferinde rakip çıktı!

Galatasaray'da Torrent'in geleceği bir yandan da belirsizliğini koruyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız orta saha transferinde rakip çıktı!

Dursun Özbek ve yönetiminin İspanyol teknik adamla ilgili vereceği karar futbol kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız orta saha transferinde rakip çıktı!

Bu belirsizlik devam ederken transferde sarı-kırmızılılar için bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız orta saha transferinde rakip çıktı!

Corriere dello Sport adlı sitede yer alan habere göre Galatasaray, Inter forması giyen Matias Vecino ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız orta saha transferinde rakip çıktı!

Aslan'da geride bıraktığımız sezonda orta sahada bir türlü istenilen verim alınamayınca o bölgeye takviye yapma kararı alındı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız orta saha transferinde rakip çıktı!

Fakat Uruguaylı oyuncu ile bir süredir temaslarını sürdüren Galatasaray'a futbolcunun geleceği ile ilgili üzen haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız orta saha transferinde rakip çıktı!

Sarı-kırmızılılara bu transferde dişli rakipler çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız orta saha transferinde rakip çıktı!

Haberde verilen bilgiye göre 30 yaşındaki futbolcuyla Serie A ekibi Lazio'nun ve Güney Amerika'dan Botafogo'nun ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız orta saha transferinde rakip çıktı!

Inter ile sözleşmesi sona eren futbolcunun Botafogo Kulübü ile imza aşamasına geldiği fakat teknik direktör Luis Castro'nun oyuncuyu değerlendireceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız orta saha transferinde rakip çıktı!

Matias Vecino bu sezon Inter formasıyla çıktığı 23 maçta sadece 1 gol atarak takımına katkı sağladı.

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