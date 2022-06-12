TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın gündemindeydi! Transferde dişli rakipler

Galatasaray'da seçim süreci tamamlandıktan sonra transfer çalışmalarına hızla başlandı.
Galatasaray'da seçim süreci tamamlandıktan sonra transfer çalışmalarına hızla başlandı.
11 Haziran günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda 2208 oy alan Dursun Özbek sarı-kırmızılıların yeni başkanı oldu.
Aslan'da geride bıraktığımız sezonda kötü gidişatın bir türlü önüne geçilememişti.
Geçmiş dönem Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmemiş ve camiada seçim kararı alınmıştı.
Sezona Fatih Terim yönetiminde başlayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de beklenen sonuçlar gelmeyince tecrübeli teknik direktörlerle yollarını ayırmıştı.
Galatasaray, Terim'in yerine teknik adam Domenec Torrent ile anlaşmıştı.
Sezonu İspanyol çalıştırıcıyla tamamlayan Aslan, inişli çıkışlı bir performans sergilemiş ve eleştirilerin odak noktası haline gelmişti.
Galatasaray'da Torrent'in geleceği bir yandan da belirsizliğini koruyor.
Dursun Özbek ve yönetiminin İspanyol teknik adamla ilgili vereceği karar futbol kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.
Bu belirsizlik devam ederken transferde sarı-kırmızılılar için bir iddia ortaya atıldı.
Corriere dello Sport adlı sitede yer alan habere göre Galatasaray, Inter forması giyen Matias Vecino ile ilgileniyor.
Aslan'da geride bıraktığımız sezonda orta sahada bir türlü istenilen verim alınamayınca o bölgeye takviye yapma kararı alındı.
Fakat Uruguaylı oyuncu ile bir süredir temaslarını sürdüren Galatasaray'a futbolcunun geleceği ile ilgili üzen haber geldi.
Sarı-kırmızılılara bu transferde dişli rakipler çıktı.
Haberde verilen bilgiye göre 30 yaşındaki futbolcuyla Serie A ekibi Lazio'nun ve Güney Amerika'dan Botafogo'nun ilgilendiği belirtildi.
Inter ile sözleşmesi sona eren futbolcunun Botafogo Kulübü ile imza aşamasına geldiği fakat teknik direktör Luis Castro'nun oyuncuyu değerlendireceği belirtildi.
Matias Vecino bu sezon Inter formasıyla çıktığı 23 maçta sadece 1 gol atarak takımına katkı sağladı.