G.Saray’la gurur duyacaksınız

Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek, kulübü birlikte ileriye götüreceklerini söyledi. Adının açıklanmasının ardından alkışlarla kürsüye çıkan Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte bir demokrasi şöleni yaşandığını dile getirerek, "Yarın bambaşka bir gün. Birlikte ve beraber olma zamanı geldi. Size vaadim var değerli Galatasaraylılar. Galatasaray'a sevgi iklimini getirmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Galatasaray'a barışı getirmek istiyorum. Artış barışın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Hep beraber Galatasaray'ı, çocuklarımızın, torunlarımızın gurur duyacağı bir seviyeye getireceğiz. Yaşasın Galatasaray" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI: İHTAR ÇEKME HAKKI YOK

Elmas dönemi yöneticilerinden Nihat Kırmızı, Mostafa Mohamed için Zamalek'in ihtarname çektiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi. Kırmızı, "Zamalek'in böyle bir hakkı yok, 1 Temmuz'a kadar parayı ödeyip, opsiyonu kullanma hakkımız var. Yeni gelen yönetim karar verecek. Mohamed çok iyi futbolcu" dedi.

BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR İNSAN

Galatasaray'ın başarılı stoperi Nelsson, Trabzonspor'la şampiyonluğa ulaşan Cornelius'u özel olarak tebrik ettiğini söyledi. Danimarkalı yıldız, "Cornelius'u Trabzonspor'la elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ettim. Benim için çok özel bir insan ve futbolcu. Onunla sürekli olarak konuşuyoruz" yorumunda bulundu