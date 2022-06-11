GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'dan flaş karar!

Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı. Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan başkan Burak Elmas, görev süreleri boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, başkan adaylarına başarılar diledi. Genel kurulda ilk olarak kongre divan başkanlığına Asena Yılmazkaya Dinçbaylı seçildi.

Bu arada başkanlığa aday olan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, oylamaya geçilmesi için konuşma yapmama kararı aldı.