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Açılışta buluştular

Başkan adayları Özbek ve Hamamcıoğlu, Gül Baba parkı ve anıtının açılışından bir araya geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 06:50
Açılışta buluştular
Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat; Piyalepaşa İstanbul'da Derviş Gül Baba Sokağı, Gül Baba Parkı ve Gül Baba Anıt Eseri'nin açılışını gerçekleştirdi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu'nun da katıldığı törende, yarın gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesi sarı-kırmızılı camia bir araya geldi. Samimi görüntülerin ortaya çıktığı açılışta; başkan Elmas ve adaylar bir süre sohbet etti. Galatasaraylı taraftarların da takip ettiği törende bando takımı G.Saray marşları çalarak davetlileri karşıladı.
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