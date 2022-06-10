Açılışta buluştular

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat; Piyalepaşa İstanbul'da Derviş Gül Baba Sokağı, Gül Baba Parkı ve Gül Baba Anıt Eseri'nin açılışını gerçekleştirdi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu'nun da katıldığı törende, yarın gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesi sarı-kırmızılı camia bir araya geldi. Samimi görüntülerin ortaya çıktığı açılışta; başkan Elmas ve adaylar bir süre sohbet etti. Galatasaraylı taraftarların da takip ettiği törende bando takımı G.Saray marşları çalarak davetlileri karşıladı.