Galatasaray'dan Domenec Torrent açıklaması! Tazminat maddesi...

Galatasaray'da 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde mevcut Sportif A.Ş. yöneticilerinden Nihat Kırmızı, Domenec Torrent'in sözleşmesinden transfer çalışmalarına, takımın neden başarısız bir sezon geçirdiğinden seçim gündemine kadar birçok önemli konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Sportif başarı olarak bakıldığında sezonu istedikleri gibi bitiremediklerini kaydeden Kırmızı, "Bunun da çeşitli sebepleri var, sezon boyunca konuşuldu. Diğer taraftan baktığımızda, mali olarak olsun, basketboldaki başarılar olsun, su topundaki şampiyonluklar olsun, diğer branşlardaki başarılar olsun, istediğimiz başarıları elde ettik. Altyapı takımlarımız da önemli başarılar elde etti. Bunlar Galatasaray için gelecek adına umut veren başarılar. Gelecekte de bunlar koca koca çınarlar olarak Galatasaray'a büyük başarılar sağlayacaklar" dedi.
"FLORYA'DA İLK SÜREÇLER ÇOK ZOR GEÇTİ"
Fatih Terim'in ayrılıp, Domenec Torrent'in göreve getirildiği dönemde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde nasıl bir ortam olduğuna ilişkin gelen soruya Kırmızı şu yanıtı verdi: