Galatasaray'dan Domenec Torrent açıklaması! Tazminat maddesi...

"TORRENT, FATİH HOCA'YI HEDEF ALMADI"

Domenec Torrent'in sezon içerisinde maçların basın toplantılarında serzenişlerde bulunması hakkında görüş bildiren Nihat Kırmızı, "Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. Bizim gibi kulüplerde profesyonelleşmek lazım. Futbol artık bir endüstri haline geldi. Buraları profesyonelleştirmek lazım, kafamızı değiştirmemiz lazım. Galatasaray bizim her şeyimiz. Galatasaray'ı desteklemeye her zaman devam edeceğiz. Torrent'in serzenişi Fatih hocayı hedef alan bir serzeniş değil. Eski takımlarındaki sistemlerini oturtmak ve oradaki profesyonelliği Galatasaray'a kazandırmak istediğini söyledi. Bunlar 1 ayda, 3 ayda, 6 ayda olmuyor. Galatasaray'ın hedefi her zaman başarıdır tabii ki. Biz sadece bir yönetici değiliz, taraftarız aynı zamanda. Taraftar her zaman başarı bekler, Galatasaray başarıya aç bir kulüp. Başarıyı beklemek çok kolay değil. Bunun için yıllar lazım bazen.