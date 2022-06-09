Galatasaray'dan Domenec Torrent açıklaması! Tazminat maddesi...

"Bir tazminat maddesi yok. Kontratı var. Biz onunla bunu konuştuk. Torrent ben Galatasaray için buradayım, Galatasaray benimle devam etmek istemezse, zorluk çıkarmam oturur konuşuruz demişti. Açıklamalar, konuşmalar, insana bir savunma refleksi geliştiriyor. Bundan sonra nasıl olur bilmiyorum ama biz Torrent ile konuştuğumuzda, 'İstanbul'u çok seviyorum, Galatasaray'ı çok seviyorum. Devam etmek isterim ama gelen yönetim benimle devam etmek istemezse, benim sunumumu yeterli bulmazsa, zorluk çıkartacak değilim, gereğini yaparım' dedi. Herhangi bir tazminat yok. Kontrat üzerinden oturulur, konuşulur. Devam ederse 1.5 milyon Euro'luk bir kontratı var. Yardımcılılarıyla alakalı söylenen rakamlar doğru değil. Ama teknik direktör için olabilecek normal bir rakam bu. Galatasaray gibi bir takımı çalıştırabilecek bir hoca için. Tazminat maddeleriyle ilgili yazılan çizilenler doğru değil. Gülerek karşıladığımız şeyler. Galatasaray taraftarının bunları ciddiye almaması gerekir. Biz bunu yapmak için uğraşacaktık ama başkan adayları, 'Hiçbir anlaşma yapılmasın' diye açıklamalarda bulundular. Ben de bunu daha etik buldum."