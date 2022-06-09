Haberler Galatasaray Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu bir araya geldi

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu bir araya geldi

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu, 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesi bir araya geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 16:30
Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu bir araya geldi

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat; Piyalepaşa İstanbul'da Derviş Gül Baba Sokağı, Gül Baba Parkı ve Gül Baba Anıt Eseri'nin açılışını gerçekleştirdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu'nun da katıldığı törende, 11 Haziran'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesi sarı-kırmızılı camia bir araya geldi. Samimi görüntülerin ortaya çıktığı açılışta; başkan Elmas ve başkan adayları Özbek ve Hamamcıoğlu, bir süre sohbet etti.

Adnan Polat açılış konuşmasında yaptığı açıklamada, "Kendi kişisel yolculuğumda Galatasaray'ın manevi kurucusu sayılan Gül Baba ile yolumun kesişmesi bundan 40 yıl öncesine dayanıyor. Yıllar önce Macaristan gezisinde denk geldiğim Gül Baba türbesinin Macaristan'da çok yıpranmış biçimde olduğunu gördüm. Biz kendi çapımızda temizleme ve düzenleme çalışmaları başlattık, ardından aldığımız fonlarla türbeyi restore ederek topluma kazandırdık. Her dinden yaklaşık 100 bin misafirin ziyaret ettiği Gül Baba Türbesi bu anlamda Türk-Macar ilişkisinin, sevginin ve saygının sembolüdür. Bu sembolü Türkiye'nin özel sektör tarafından yapılan en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Piyalepaşa İstanbul'da yaşatmaya devam etmek son derece onur verici" diye konuştu.

DİĞER
Güzelliği dillere destan oyuncu Arzu Yanardağ ile kızı Maya ilgi odağı oldu! Annesinin tahtına aday!
Müge Anlı kripto parada ailesinin 12 milyon lirasını batıran Ali Uğur Durkun'u buldu: "1 ev ve 14 araç sattım haklarını helal etsinler"
İngilizler ve Almanlar seçimi bekliyor! O ismin peşinde düştüler
Rıdvan Yılmaz transfer oluyor! Bonservisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi!
G.Saray'dan Torrent açıklaması! Tazminat maddesi...
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir 23'lük stoperin peşine düştü Başakşehir 23'lük stoperin peşine düştü 17:00
Beşiktaş'ta görev dağılımı yapıldı Beşiktaş'ta görev dağılımı yapıldı 16:48
İstanbulspor Korkmaz'la devam ediyor! İstanbulspor Korkmaz'la devam ediyor! 16:35
Galatasaray'da başkan adayları açılışta bir araya geldi Galatasaray'da başkan adayları açılışta bir araya geldi 16:30
Dzyuba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İstediği maaş belli oldu! Dzyuba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İstediği maaş belli oldu! 16:26
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 15:54
Daha Eski
Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi! Dursun Özbek'ten seçim öncesi transfer müjdesi! 15:48
Rıdvan Yılmaz transfer oluyor! Bonservisi... Rıdvan Yılmaz transfer oluyor! Bonservisi... 15:42
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 15:25
Fenerbahçe Marcelo transferini bitiriyor! Böyle açıkladı Fenerbahçe Marcelo transferini bitiriyor! Böyle açıkladı 15:18
UEFA'dan Çakır ve Meler'e görev UEFA'dan Çakır ve Meler'e görev 15:07
Fas - Güney Afrika maçı ne zaman? Fas - Güney Afrika maçı ne zaman? 14:33