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Barış zamanı

Küskünlüklerin, tartışmaların artık bitmesi gerektiğini ifade eden Özbek, “Galatasaray’ı zirveye taşımak için gereken fedakarlıkları yapmak zorundayız. El ele vermeliyiz” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Barış zamanı

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek, kulüp üyeleriyle bir araya geldi. GS Kalamış Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan Özbek, "Hiçbir zaman zorlu şartlara boyun eğmemiş, şartlar ne olursa olsun zaferle çıkmış bir kulübüz. Hedefimizde küçülme yok, küçülme Galatasaray'a yakışan bir şey değil. Galatasaray'ı zirveye taşımak için gereken fedakarlıkları hep birlikte yapmamız lazım. El ele vermeliyiz. Artık barışmalıyız. Küskünlüklere, tartışmalara son vermeliyiz" dedi.

TEKLİFİ KABUL ETTİM
Sarı-kırmızılı takımda 2015-2018 yıllarında da başkanlık yapan Özbek, yoğun ısrarlar üzerine tekrar başkanlığa aday olduğunu belirterek, "Adaylara kendi başkanlığımda birleşme teklifi yaptım. Eşref Hamamcıoğlu bunu kabul etmedi. Diğer başkan adayı Metin Öztürk ise bu teklifi kabul etti. Bana arkadaşlarım 'Bu zor zamanda ortaya çıkmazsan ne zaman çıkacaksın?' diye defalarca söyledi. Artık bunu reddetmek Galatasaray'a ihanet seviyesine geliyordu. Bu dönemde aday olmayı kabul ettim." diye konuştu.

2023 ZAFER YILIMIZ
"Sürdürülebilir sportif başarıyı yakalamak için mutlaka mali bağımsızlığınızın olması lazım." diyen Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, "Bankalar Birliği anlaşmasından süratle çıkma gereği var. Sürdürülebilir sportif başarı bunun arkasından gelecektir. Gelecek sezon Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kazanılacak her kupanın önemli bir değeri var. En büyük hedefim Cumhuriyetimizin 100. yılında sizleri utandırmamak. 2023'ü zaferle taçlandırmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

ERDEN TİMUR İSYAN ETTİ
Dursun Özbek'in Sportif AŞ'de görev vereceğini açıkladığı Erden Timur, "Ali Sami Yen'in koltuğunu satın alıyorlar' sözlerine cevap verdi. Gayrimenkul projeleriyle ilgili gelen eleştirilere tepki gösteren Timur, "Sevgi iklimi diyoruz; bunu bile kendi çıkarlarına kullanmaya çalışıyorlar. Bir insan 10 günde çıldırtılır mı ya? Madem ki bu iş insanların gözüne kin bürütüyor; Dursun abinin yerinde olsam çekilirdim! Kim ne istiyorsa alsın!" diye konuştu.

Timur şöyle devam etti: Kim olursa olsun. Dursun Abi yarın 'bir rakamı eksik verelim, yanlış verelim' muhabbeti yaparsa, karşısına mıh gibi dikilmezsem adam değilim. TSKB (Türkiye Sinai Kalkınma Bankası) ile yapalım diyen ben değil miyim Dursun abi? Kimseye yanlış bilgi veremezsin, bu imkansız. Veremezsin! Peki nasıl oluyor da TSKB'nin rakamlarına 'Ali Sami Yen'in koltuğunu satın almak istiyorlar' diyorlar ya? Bu nasıl bir vicdansızlık!

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