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Galatasaray Altınordu maç sonucu: 2-2 | Penaltılar 2-4 (GS - Altınordu maç özeti izle) İşte maçın golleri

Galatasaray ile Altınordu, TFF Elit U17 Gelişim Ligi yarı finalinde karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynandı. Heyecan düzeyi yüksek ve gol düellosu şeklinde geçen mücadelenin normal süresi 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Uzatma dakikalarında da denge bozulmayınca seri penaltı atışlarına gidildi. Altınordu penaltılar sonucu rakibini 4-2 mağlup ederek finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu. İşte Galatasaray - Altınordu maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 23:47 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 00:02
Galatasaray Altınordu maç sonucu: 2-2 | Penaltılar 2-4 (GS - Altınordu maç özeti izle) İşte maçın golleri

TFF Elit U17 Gelişim Ligi'nde Galatasaray ile Altınordu, yarı final maçında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 90 dakikası 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Altınordu'nun golleri Rıdvan Tekkeşin ve Yusuf Talga'dan geldi.

Galatasaray'ın gollerini ise İnanç ve Baran Demiroğlu kaydetti.

Mücadelenin 120 dakikası da 2-2'lik beraberlikle sonuçlanınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayan Altınordu, adını finale yazdırdı.

TFF Elit U17 Gelişim Ligi'nde Altınordu, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

İŞTE MAÇIN PENALTI ATIŞLARI...

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