Galatasaray U17 2-2 Altınordu U17 (Penaltılar: 2-4) | MAÇ ÖZETİ

Elit U17 Gelişim Ligi'nde heyecan yarı finalde devam ediyor. Saat 21.00'de başlayan ve A Spor'da yayınlanan karşılaşmada Galatasaray U17 ile Altınordu U17 karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi. Uzatmalara giden maçta iki takımdan gol sesi çıkmadı ve 120 dakika 2-2 eşitlikle bitti. Penaltılarda Altınordu U17 rakibini 4-2 mağlup etti ve finalde Beşiktaş U17'nin rakibi oldu. İşte Galatasaray U17 - Altınordu U17 maçının özeti.