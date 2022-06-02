Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Akbaba kararını verdi! Ayrılık...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Akbaba kararını verdi! Ayrılık...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından başkanlık seçimine odaklanan Galatasaray'da, bazı oyuncuların durumu da merak konusu oldu. Kiralıktan dönen Emre Akbaba'ya teklifler olduğu ifade edilirken tecrübeli oyuncunun geleceğine ilişkin kararı da verdiği bildirildi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 08:34
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Akbaba kararını verdi! Ayrılık...

Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Akbaba kararını verdi! Ayrılık...

Takıma katılacak isimler kadar, sarı-kırmızılılardan ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Akbaba kararını verdi! Ayrılık...

Bu arada geride bıraktığımız sezonu Alanyaspor'da kiralık geçiren Emre Akbaba ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Akbaba kararını verdi! Ayrılık...

Sezonu Alanya'da tamamlayan Emre Akbaba'nın kiralık sözleşmesine opsiyon koyulmadı ve yıldız oyuncu bir yıl daha mukavelesi bulunduğu Galatasaray'a geri döndü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Akbaba kararını verdi! Ayrılık...

Sabah'ta yer alan habere göre 29 yaşındaki orta sahayı Katar kulüplerinin transfer listesine dahil ettiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Akbaba kararını verdi! Ayrılık...

Galatasaray'la yaz kampına katılacak Emre Akbaba, yeni hocası tarafından ilk 11'de düşünülmezse temelli olarak ayrılmaya sıcak bakıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Akbaba kararını verdi! Ayrılık...

Tecrübeli oyuncunun durumu temmuz ayının sonunda belli olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Akbaba kararını verdi! Ayrılık...

Emre Akbaba, geride kalan sezonda Alanyaspor'un başarısına 13 gol-6 asistle katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Akbaba kararını verdi! Ayrılık...

EMRE AKBABA KİMDİR?

4 Ekim 1992 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Akbaba kararını verdi! Ayrılık...

Profesyonel futbol kariyerine FC Montfermeil altyapısında başladı ardından Antalyaspor altyapısına geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Akbaba kararını verdi! Ayrılık...

Sırasıyla Kahramanmaraş Belediyespor, Antalyaspor, Alanyaspor ve Galatasaray formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Akbaba kararını verdi! Ayrılık...

Son olarak geride bıraktığımız sezon başında Alanyaspor'a kiralık olarak gönderildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Özbek'ten üç bomba birden! Seçim sonrası...
Aslan'dan Muriqi bombası!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
RADAR CEZASI NE KADAR?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kararını verdi! İlk 11 oynamayacaksa ayrılacak Kararını verdi! İlk 11 oynamayacaksa ayrılacak 08:26
'Ismael ile olmaz' dedi! Beşiktaş'a hoca önerdi: Biçilmiş kaftan 'Ismael ile olmaz' dedi! Beşiktaş'a hoca önerdi: Biçilmiş kaftan 07:49
Türkiye ihtimali çok zayıf Türkiye ihtimali çok zayıf 06:19
Sörloth imzaya doğru! Menajeri yeniden İstanbul'da Sörloth imzaya doğru! Menajeri yeniden İstanbul'da 00:54
F.Bahçe'ye Min-Jae piyangosu! Dev teklif yapıldı F.Bahçe'ye Min-Jae piyangosu! Dev teklif yapıldı 00:42
Trabzonspor'dan transferde Eren Elmalı resti! Trabzonspor'dan transferde Eren Elmalı resti! 00:32
Daha Eski
Bir devir resmen kapandı! Arda Turan ile 8 futbolcu... Bir devir resmen kapandı! Arda Turan ile 8 futbolcu... 00:18
Alex'ten flaş Jorge Jesus paylaşımı! Alex'ten flaş Jorge Jesus paylaşımı! 00:18
Polonya geriye düştüğü maçta Galler'i devirdi! Polonya geriye düştüğü maçta Galler'i devirdi! 00:17
Süper Lig'e son bilet kimin olacak? Bandırma mı İstanbul mu? Süper Lig'e son bilet kimin olacak? Bandırma mı İstanbul mu? 00:17
Ve böyle açıklandı! Arda Güler'in bonservisi... Ve böyle açıklandı! Arda Güler'in bonservisi... 00:13
Finalissima'da kazanan Arjantin! Finalissima'da kazanan Arjantin! 00:13