GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Emre Akbaba kararını verdi! Ayrılık...

Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.
Takıma katılacak isimler kadar, sarı-kırmızılılardan ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.
Bu arada geride bıraktığımız sezonu Alanyaspor'da kiralık geçiren Emre Akbaba ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sezonu Alanya'da tamamlayan Emre Akbaba'nın kiralık sözleşmesine opsiyon koyulmadı ve yıldız oyuncu bir yıl daha mukavelesi bulunduğu Galatasaray'a geri döndü.
Sabah'ta yer alan habere göre 29 yaşındaki orta sahayı Katar kulüplerinin transfer listesine dahil ettiği öğrenildi.
Galatasaray'la yaz kampına katılacak Emre Akbaba, yeni hocası tarafından ilk 11'de düşünülmezse temelli olarak ayrılmaya sıcak bakıyor.
Tecrübeli oyuncunun durumu temmuz ayının sonunda belli olacak.
Emre Akbaba, geride kalan sezonda Alanyaspor'un başarısına 13 gol-6 asistle katkı sağladı.
EMRE AKBABA KİMDİR?
4 Ekim 1992 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine FC Montfermeil altyapısında başladı ardından Antalyaspor altyapısına geçti.
Sırasıyla Kahramanmaraş Belediyespor, Antalyaspor, Alanyaspor ve Galatasaray formaları giydi.
Son olarak geride bıraktığımız sezon başında Alanyaspor'a kiralık olarak gönderildi.
A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Emre Akbaba, 6 karşılaşmaya çıktı.
Ay-yıldızlı forma ile 3 gole imzasını attı.
29 yaşındaki Emre Akbaba'nın güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...