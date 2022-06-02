Axel Witsel ‘Evet’ dedi

Galatasaray'da iki başkan adayının da sportif direktör olarak düşündüğü Cenk Ergün, geç kalınmaması için yurt içinde ve yurt dışında görüşmeler yapmaya devam ediyor. Ergün'ün görüşme yaptığı orta saha adayları arasında 6-8 numara oynayabilen Axel Witsel'in olduğu öğrenildi.
Galatasaray'da iki başkan adayının da sportif direktör olarak düşündüğü Cenk Ergün, geç kalınmaması için yurt içinde ve yurt dışında görüşmeler yapmaya devam ediyor. Ergün'ün görüşme yaptığı orta saha adayları arasında 6-8 numara oynayabilen Axel Witsel'in olduğu öğrenildi. Dortmund'la sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Belçikalı yıldızdan olumlu dönüş alındığı ifade edildi.