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Martinez geliyor

Sözleşmesinin sonuna gelen ve yeniden Avrupa futboluna dönmek isteyen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımın gündemine girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Martinez geliyor
Galatasaray'da herkes 11 Haziran'da yapılacak kongreyi merakla beklerken, seçim çalışmalarını sürdüren iki aday aynı zamanda transfer hazırlığı da yapıyor. Takımın eksik kaldığı bölgeleri belirleyen Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun listelerini oluşturduğu öğrenilirken Katar'dan dikkat çeken bir iddia edildi. Sarı-kırmızılıların son hedefinin dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Javi Martinez olduğu bildirildi. Son iki sezondur Katar SC'de forma giyen yıldız ismin, takımıyla sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek. Katar'dan ayrılma kararı veren ve sözleşmesini uzatmayan 33 yaşındaki futbolcunun yeniden Avrupa futboluna geri dönmek istediği belirtildi. Futbola Athletic Bilbao'da başlayan ve sonrasında uzun yıllar boyunca Bayern Münih'te forma giyen yıldız ismin ücretinde indirim yapmaya da hazır olduğu kaydedildi.
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