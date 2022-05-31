Haberler Galatasaray Büyük rövanş!

Büyük rövanş!

Galatasaray ile Efes, basketbol yarı final play-off yarı final serisi 3. maçına çıkacak. Olaylı geçen 2. maç sonrası ev sahibi avantajına kavuşan Aslan tam kadro salonda olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 06:50
Büyük rövanş!

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisi üçüncü maçı bugün oynanacak. Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde Sinan Erdem'de oynanacak karşılaşma, 20.30'da başlayacak. Eşleşmede Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yapılan ilk iki maçta takımlar birer galibiyet elde etti. Serinin ilk maçını Galatasaray 105-70 kazanırken, Anadolu Efes ikinci müsabakadan 91-77 galip ayrıldı.

YÖNETİM TAM KADRO OLACAK
Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede dördüncü maç yine Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde 2 Haziran Perşembe günü aynı salonda yapılacak. Öte yandan 2. maçı olaylı geçmiş, kendisine yer ayrılmayan G.Saray Başkanı Burak Elmas salonu terk etmişti. G.Saraylı tarafttarlar da salondan çıkartılmıştı. Bu tatsız olaylar nedeniyle yönetim bugün tam kadro maçta olacak.

YAKLAŞIK 15 KATI!
Potada karşılaşacak iki ekibin takım bütçe değerlerine bakılınca arada ciddi bir fark görünüyor. Galatasaray NEF'in toplam oyuncu bütçesi toplam 2 milyon 250 bin dolarken, Avrupa Şampiyonu Anadolu Efes'in takım bütçesi ise 28 milyon doları buluyor.

TANSİYONU YÜKSELTMEYİN
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, 2. maçta yaşanan olaylarla ilgili açıklamalar yaptı. Burak Elmas'ın salonu terk etmesiyle ilgili görüş bildiren Ataman, "Burak Elmas ve ailesi benim çok değer verdiğim insanlardır ve önceden haberim olsa, en iyi koltuklarda benim misafirim olurlar, ailemi kaldırır, onları oturturum" dedi. Galatasaraylı taraftarların salondan çıkartılması için "Bu tamamen bizim dışımızda, emniyetin uygulanmasıdır" diye konuştu. "Bu yaratılan yaygara ile ne yapılmaya çalışıldığını anlamıyorum" diyen deneyimli hoca, "Galatasaray iç saha maçları için tansiyon yaratılmaya çalışılıyorsa, buna gerek yok. Zaten Galatasaray taraftarı her ortamda geçmişte ve bugün en ağır atmosferi yaratmıştır" ifadesini kullandı.

DİĞER
Yargı'nın Laçin'i meğer ünlü oyuncu ile evliymiş! Nilgün Türksever'in yakışıklı oyuncunun eşi olduğunu ilk defa duyanlar şaşırdı!
Uşak'ta yürek yakan olay! Aşırı süratli aracın çarptığı 2 üniversite öğrencisi öldü
Aslan bombayı patlatıyor! Bedavaya dünya yıldızı
Beşiktaş'a Premier Lig'den sürpriz stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bomba transfer önerisi! Inter'in yıldızları Cimbom'a...
Fransızlar duyurdu! G.Saray'ın genç yıldızı Marsilya ile anlaştı
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
EYT SON DURUM VE SON DAKİKA AÇIKLAMALAR
47/1-b trafik cezası nedir, ceza puanı kaç, nasıl itiraz edilir? Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadar? Trafik cezası itiraz için gerekli belgeler...
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Futbolu kurtardı Futbolu kurtardı 01:47
UEFA'dan Devler Ligi finalindeki skandal için flaş hamle! UEFA'dan Devler Ligi finalindeki skandal için flaş hamle! 23:53
UEFA'dan Devler Ligi finalindeki skandal için flaş hamle! UEFA'dan Devler Ligi finalindeki skandal için flaş hamle! 23:52
Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini açıkladı! Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini açıkladı! 23:34
Potada ilk finalist F.Bahçe Beko! Potada ilk finalist F.Bahçe Beko! 23:34
Aslan bombayı patlatıyor! Bedavaya dünya yıldızı Aslan bombayı patlatıyor! Bedavaya dünya yıldızı 23:34
Daha Eski
Şampiyonlar fotomac.com.tr’ye konuştu! "İmkansız yok" Şampiyonlar fotomac.com.tr’ye konuştu! "İmkansız yok" 23:33
Transfer gerçeği ortaya çıktı! Emre Mor ve Fenerbahçe... Transfer gerçeği ortaya çıktı! Emre Mor ve Fenerbahçe... 23:33
Olay Pelkas iddiası! Yeni adresi... Olay Pelkas iddiası! Yeni adresi... 23:07
Fransızlar duyurdu! G.Saray'ın genç yıldızı Marsilya ile anlaştı Fransızlar duyurdu! G.Saray'ın genç yıldızı Marsilya ile anlaştı 23:07
Abdullah Avcı'dan Nwakaeme açıklaması! "B planı..." Abdullah Avcı'dan Nwakaeme açıklaması! "B planı..." 23:06
Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş... Cenk Tosun'dan flaş karar! Beşiktaş... 23:05