Büyük rövanş!

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisi üçüncü maçı bugün oynanacak. Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde Sinan Erdem'de oynanacak karşılaşma, 20.30'da başlayacak. Eşleşmede Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yapılan ilk iki maçta takımlar birer galibiyet elde etti. Serinin ilk maçını Galatasaray 105-70 kazanırken, Anadolu Efes ikinci müsabakadan 91-77 galip ayrıldı.

YÖNETİM TAM KADRO OLACAK

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede dördüncü maç yine Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde 2 Haziran Perşembe günü aynı salonda yapılacak. Öte yandan 2. maçı olaylı geçmiş, kendisine yer ayrılmayan G.Saray Başkanı Burak Elmas salonu terk etmişti. G.Saraylı tarafttarlar da salondan çıkartılmıştı. Bu tatsız olaylar nedeniyle yönetim bugün tam kadro maçta olacak.

YAKLAŞIK 15 KATI!

Potada karşılaşacak iki ekibin takım bütçe değerlerine bakılınca arada ciddi bir fark görünüyor. Galatasaray NEF'in toplam oyuncu bütçesi toplam 2 milyon 250 bin dolarken, Avrupa Şampiyonu Anadolu Efes'in takım bütçesi ise 28 milyon doları buluyor.

TANSİYONU YÜKSELTMEYİN

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, 2. maçta yaşanan olaylarla ilgili açıklamalar yaptı. Burak Elmas'ın salonu terk etmesiyle ilgili görüş bildiren Ataman, "Burak Elmas ve ailesi benim çok değer verdiğim insanlardır ve önceden haberim olsa, en iyi koltuklarda benim misafirim olurlar, ailemi kaldırır, onları oturturum" dedi. Galatasaraylı taraftarların salondan çıkartılması için "Bu tamamen bizim dışımızda, emniyetin uygulanmasıdır" diye konuştu. "Bu yaratılan yaygara ile ne yapılmaya çalışıldığını anlamıyorum" diyen deneyimli hoca, "Galatasaray iç saha maçları için tansiyon yaratılmaya çalışılıyorsa, buna gerek yok. Zaten Galatasaray taraftarı her ortamda geçmişte ve bugün en ağır atmosferi yaratmıştır" ifadesini kullandı.