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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na transfer kancası! Dortmund peşinde

Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı. Sarı-kırmızılıların bu sezonki parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu ise transferin gözdesi haline geldi. Birçok kulübün radarında olan genç futbolcuya son olarak Alman devi Borussia Dortmund talip oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na transfer kancası! Dortmund peşinde

Sezonun bitmesinin ardından sosyal medyadan "Galatasaray'da geleceğimi göremiyorum" diyerek ayrılık mesajı veren Kerem Aktürkoğlu için dün çok önemli bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na transfer kancası! Dortmund peşinde

Borussia Dortmund'un 23 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği ve bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na transfer kancası! Dortmund peşinde

Alman basınında yer alan Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre sarı-siyahlıların yeni hocası Edin Terzic'in, Kerem Aktürkoğlu'nu mutlaka takımda görmek istediği ve yönetime talimat verdiği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na transfer kancası! Dortmund peşinde

Geçtiğimiz günlerde Köln'den milli oyuncu Salih Özcan'ı renklerine bağlayan Alman kulübünün, sarı-kırmızılı yıldız için yaklaşık 17-18 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na transfer kancası! Dortmund peşinde

EN AZ 20 MİLYON EURO

Galatasaray ile 2026'ya kadar mukavelesi bulunan Kerem'le birçok Avrupa takımı ilgilenirken, Cimbom bu transferden en az 20 milyon Euro bekliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na transfer kancası! Dortmund peşinde

Genç oyuncu geçen sezon toplam 51 maçta forma giyerken 13 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na transfer kancası! Dortmund peşinde

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Kerem Aktürkoğlu, futbola Gölcükspor altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na transfer kancası! Dortmund peşinde

Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu


GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na transfer kancası! Dortmund peşinde

BB Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor takımlarında top koşturmasının ardından TFF 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na transfer kancası! Dortmund peşinde

24 Erzincanspor formasıyla 34 maça çıkan genç futbolcu 20 gol 1 asist üretti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na transfer kancası! Dortmund peşinde

Galatasaray'a transfer olan Kerem, gösterdiği performans ile milli takıma kadar yükselirken, Dünya Kupası Elemeleri'nde takıma büyük katkı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na transfer kancası! Dortmund peşinde

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 51 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na transfer kancası! Dortmund peşinde

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol, 12 asist üretti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na transfer kancası! Dortmund peşinde

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na transfer kancası! Dortmund peşinde

Kerem Aktürkoğlu özellikle bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda dikkat çekti.

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