GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na transfer kancası! Dortmund peşinde

Sezonun bitmesinin ardından sosyal medyadan "Galatasaray'da geleceğimi göremiyorum" diyerek ayrılık mesajı veren Kerem Aktürkoğlu için dün çok önemli bir gelişme yaşandı.
Sezonun bitmesinin ardından sosyal medyadan "Galatasaray'da geleceğimi göremiyorum" diyerek ayrılık mesajı veren Kerem Aktürkoğlu için dün çok önemli bir gelişme yaşandı.
Borussia Dortmund'un 23 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği ve bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi.
Alman basınında yer alan Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre sarı-siyahlıların yeni hocası Edin Terzic'in, Kerem Aktürkoğlu'nu mutlaka takımda görmek istediği ve yönetime talimat verdiği bildirildi.