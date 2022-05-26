Haberler Galatasaray Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktör tercihi belli oldu! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktör tercihi belli oldu! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda gündemin 1 numaralı maddesi başkanlık konusu olurken, Dursun Özbek'in tercihi belli oldu. Galatasaray başkan adaylarından Dursun Özbek, teknik direktör seçimini yerliden yana kullanacağı ve gündemine Fatih Terim ile Okan Buruk'u aldığı kaydedildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 13:25
Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktör tercihi belli oldu! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından gözler başkanlık seçimine çevrilmişti.

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktör tercihi belli oldu! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Sarı kırmızılı kulüpte Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in hoca adayları da netleşmeye başladı.

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktör tercihi belli oldu! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Eşref Hamamcıoğlu'nun tercihini yabancıdan yana kullanacağı iddia ediliyor.

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktör tercihi belli oldu! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Bununla beraber Dursun Özbek, konuya ilişkin tercihini yaptı.

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktör tercihi belli oldu! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Özbek, divan kurulunda teknik direktörlük öncesi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vemişti;

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktör tercihi belli oldu! Fatih Terim ve Okan Buruk...

"Geçmişte ki yönetimde olan kişiler hatalar yapmış olabilir. Fakat bugün biz geçmişte yaptığımız yönetimden bazı dersler alarak geliyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktör tercihi belli oldu! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Onun için şu ana kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak eleştirilerin bazılarına alınabilirim bazılarına sevinebilirim ama hepsinin başımın üstünde yeri var. Ben ve arkadaşlarım önceki yönetimlerde bulunduk. Geçmişten ders alarak geliyoruz."

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktör tercihi belli oldu! Fatih Terim ve Okan Buruk...

"Son yıllarda Türkiye ve dünya pandeminin etkisinde kaldı. Pandemi koşulları sporu ve bütün yaşantımızı etkiledi. Geride bıraktığımız 2 yıl her şeyin ters döndüğü, her şeyin mecrasından çıktığı bir dönem olarak tarihe geçti. Bu yetmedi bir de üstüne savaşın içine girdik.

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktör tercihi belli oldu! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Bu nükleer bir savaş mı olacak, yoksa bir dünya savaşı mı olacak tartışmaları ışığında hala gidiyoruz. Ekonomik koşullar doğal olarak Spor aktivitelerini de etkiliyor. Düşünün bir dönem seyircisiz oynadık. Hala etkilerini devam ettiriyor. Maçlara, statlara, salonlara korkarak gidiyoruz."

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktör tercihi belli oldu! Fatih Terim ve Okan Buruk...

"Galatasaray elbette ki bir görsel olarak bir dünya markası olarak taraftarlarını sahalarda göremedi ve bundan etkilendi. Ekonomik durumunun bozulması Galatasaray'ı bazı mecburiyetlere itti. Nedir? Bunlardan birincisi Bankalar Birliği anlaşması.

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktör tercihi belli oldu! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Bankalar Birliği anlaşması nedir? Bankalar Birliği anlaşması bir ihtiyaçtan dolayı imzalanmış ama etkisi nedir, neyi emrediyor, nasıl emrediyor.

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktör tercihi belli oldu! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Örnek veriyorum; Galatasaray Kulübü yüksek seviyede geliri olan bir kulüp. Bu anlaşma gereği Galatasaray'ın bütün girdileri, bütün gelirleri konsorsiyumun liderliğini yapan bankada toplanıyor.

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktör tercihi belli oldu! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Bütün para sizin bankalardaki hesabınıza 1 Lira dahi gelmiyor. Konsorsiyum bu gelen paranın önce devlete ait vergileri buradan tahsil ettikten sonra geriye kalan paranın kulübün emrine şöyle geçiyor."

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktör tercihi belli oldu! Fatih Terim ve Okan Buruk...

ÖZBEK'İN HOCA ADAYI BELLİ OLDU
Yeni Asır'ın haberine göre, bu konuşmalarla beraber Dursun Özbek'in başkan seçilmesi halinde Galatasaray'ın başına getireceği hoca konusunda da netlik kazanılmaya başlandı.

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktör tercihi belli oldu! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Özbek'in 1. önceliğinin Fatih Terim olduğu kaydedilirken, Terim'in teklifi reddetmesi halinde rotanın Okan Buruk'a döneceği ifade edildi.

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