Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktör tercihi belli oldu! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Onun için şu ana kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak eleştirilerin bazılarına alınabilirim bazılarına sevinebilirim ama hepsinin başımın üstünde yeri var. Ben ve arkadaşlarım önceki yönetimlerde bulunduk. Geçmişten ders alarak geliyoruz."

"Son yıllarda Türkiye ve dünya pandeminin etkisinde kaldı. Pandemi koşulları sporu ve bütün yaşantımızı etkiledi. Geride bıraktığımız 2 yıl her şeyin ters döndüğü, her şeyin mecrasından çıktığı bir dönem olarak tarihe geçti. Bu yetmedi bir de üstüne savaşın içine girdik.