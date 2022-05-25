Galatasaray'a eski Liverpool'lu sürpriz golcü!

Galatasaray Süper Lig'deki en kötü sezonunu geride bıraktı.
Galatasaray Süper Lig'deki en kötü sezonunu geride bıraktı.
Aslan, ligi 13. bitirerek tarihe geçti.
Sarı kırmızılılar bu dönemde iki teknik direktörle çalıştı.
Galatasaray, gelecek sezon Avrupa Liglerinde boy gösteremeyecek.
Ancak Aslan buna rağmen yine de güçlü bir kadro ile sezona başlamayı hedefliyor.
Halil Dervişoğlu'nun sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da forvet için de kollar sıvandı.
Sarı-kırmızılı ekip birçok isimle anılıyor.
Bunlardan birisi de annesi Türk olan ve Türk Milli Takımı'nda forma giymesi için uğraş verilen Rhian Brewster...
2020 yılında 26 milyon euro'ya Liverpool'dan Sheffield United'a transfer oldu.
22 yaşındaki golcünün kiralanması planlanıyor.
1 Nisan 2000 yılında Londra'da doğan Rhian Brewster'ın annesi Kıbrıs'lı ve adı Hülya Hasan Brewster.
Hem annesi hem de babası genç oyuncuya büyük destek veriyor.
Brewster, Championship'de yer alan Sheffield'da bu sezon 14 maçta forma şansı bulabildi.
Brewster, 3 gol attı.
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