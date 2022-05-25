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Galatasaray'a eski Liverpool'lu sürpriz golcü!

Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi. Aslan yeni başkanını beklerken, teknik heyet için de buna göre karar verilecek. Sarı kırmızılıların ismi buna rağmen birçok futbolcuyla anılıyor. İşte Halil Dervişoğlu yerine adı geçen o isim...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:51
Galatasaray'a eski Liverpool'lu sürpriz golcü!

Galatasaray Süper Lig'deki en kötü sezonunu geride bıraktı.

Galatasaray'a eski Liverpool'lu sürpriz golcü!

Aslan, ligi 13. bitirerek tarihe geçti.

Galatasaray'a eski Liverpool'lu sürpriz golcü!

Sarı kırmızılılar bu dönemde iki teknik direktörle çalıştı.

Galatasaray'a eski Liverpool'lu sürpriz golcü!

Galatasaray, gelecek sezon Avrupa Liglerinde boy gösteremeyecek.

Galatasaray'a eski Liverpool'lu sürpriz golcü!

Ancak Aslan buna rağmen yine de güçlü bir kadro ile sezona başlamayı hedefliyor.

Galatasaray'a eski Liverpool'lu sürpriz golcü!

Halil Dervişoğlu'nun sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da forvet için de kollar sıvandı.

Galatasaray'a eski Liverpool'lu sürpriz golcü!

Sarı-kırmızılı ekip birçok isimle anılıyor.

Galatasaray'a eski Liverpool'lu sürpriz golcü!

Bunlardan birisi de annesi Türk olan ve Türk Milli Takımı'nda forma giymesi için uğraş verilen Rhian Brewster...

Galatasaray'a eski Liverpool'lu sürpriz golcü!

2020 yılında 26 milyon euro'ya Liverpool'dan Sheffield United'a transfer oldu.

Galatasaray'a eski Liverpool'lu sürpriz golcü!

22 yaşındaki golcünün kiralanması planlanıyor.

Galatasaray'a eski Liverpool'lu sürpriz golcü!

1 Nisan 2000 yılında Londra'da doğan Rhian Brewster'ın annesi Kıbrıs'lı ve adı Hülya Hasan Brewster.

Galatasaray'a eski Liverpool'lu sürpriz golcü!

Hem annesi hem de babası genç oyuncuya büyük destek veriyor.

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