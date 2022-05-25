Çağrı bekliyorlar

Seçim nedeniyle Galatasaray transfer konusunda somut adımlar atamazken sarı-kırmızılı ekibin iki eski oyuncusu boşa çıktı. Bu sezon Fulham'ın Premier Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Jean Michael Seri'nin opsiyonu kullanılmadı ve 30 yaşındaki orta saha oyuncusu serbest kaldı. Jason Denayer'ın ise Lyon ile olan sözleşmesi sona erdi. Denayer'ın teklif gelmesi halinde Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynayacağını menajerine iletti. Seri de "Galatasaray için fedakarlık yapmaya hazırım" dedi. İki oyuncu da yeni seçilecek yönetimden teklif beklediklerini açık açık ifade etti.