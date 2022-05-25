Haberler Galatasaray Çağrı bekliyorlar

Çağrı bekliyorlar

Seçim nedeniyle Galatasaray transfer konusunda somut adımlar atamazken sarı-kırmızılı ekibin iki eski oyuncusu boşa çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Çağrı bekliyorlar
Seçim nedeniyle Galatasaray transfer konusunda somut adımlar atamazken sarı-kırmızılı ekibin iki eski oyuncusu boşa çıktı. Bu sezon Fulham'ın Premier Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Jean Michael Seri'nin opsiyonu kullanılmadı ve 30 yaşındaki orta saha oyuncusu serbest kaldı. Jason Denayer'ın ise Lyon ile olan sözleşmesi sona erdi. Denayer'ın teklif gelmesi halinde Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynayacağını menajerine iletti. Seri de "Galatasaray için fedakarlık yapmaya hazırım" dedi. İki oyuncu da yeni seçilecek yönetimden teklif beklediklerini açık açık ifade etti.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Mbwana Samatta için kararını verdi! Yeni takımı belli oldu, Süper Lig’e dönüyor…
Demet Özdemir’den bornozlu poz! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşinden cesur paylaşım geldi! Seda Sayan bakın ne tepki verdi
Beşiktaş'ın Boupendza formülü ortaya çıktı!
Fırtına'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'dan orta sahaya süper yıldız
G.Saray'da herkes tatilde Torrent mesaide!
Survivor'da elenen isim belli oldu!
Mehmet Büyükekşi kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? | TFF Başkanı olacağı iddia edilen Mehmet Büyükekşi'nin hayatı
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa Açık'ta favoriler ikinci tura yükseldi Fransa Açık'ta favoriler ikinci tura yükseldi 00:44
Belözoğlu'dan Arda sözleri! "Çok iddialı olacak ama..." Belözoğlu'dan Arda sözleri! "Çok iddialı olacak ama..." 00:18
Fırtına'dan sağ bek hamlesi! Yunan yıldız... Fırtına'dan sağ bek hamlesi! Yunan yıldız... 00:18
Jesus'a yıldız hediyesi! Real Madrid'in rekor transferi... Jesus'a yıldız hediyesi! Real Madrid'in rekor transferi... 00:18
TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!" TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!" 00:17
Muriqi transferinde flaş gelişme! Görüşmeler başladı Muriqi transferinde flaş gelişme! Görüşmeler başladı 00:17
Daha Eski
Luis Suarez yeni adresini duyurdu! F.Bahçe... Luis Suarez yeni adresini duyurdu! F.Bahçe... 00:17
Arnavutköy Belediye 2. Lig'e yükseldi! Arnavutköy Belediye 2. Lig'e yükseldi! 00:17
Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu... Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu... 00:17
Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Tam 22 isim... Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Tam 22 isim... 00:16
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 00:16
Mesut Özil'e Almanya'dan sert eleştiri! "Oynasa da oynamasa da..." Mesut Özil'e Almanya'dan sert eleştiri! "Oynasa da oynamasa da..." 00:16