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Kadıköy’deki zafer bir başka

Galatasaray'ın eski futbolcularından Necati Ateş, Kadıköy'de elde ettikleri şampiyonluğun unutulmaz olduğunu söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Kadıköy’deki zafer bir başka

Galatasaray'ın eski futbolcularından Necati Ateş, Kadıköy'de elde ettikleri şampiyonluğun unutulmaz olduğunu söyledi. Youtube'ta SportBox'ın sorularını yanıtlayan Ateş, "Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluk kupasını alıp Florya'ya getirmek muhteşem bir zaferdi. Galatasaray'ın UEFA Kupası, Süper Kupası'ndan sonraki en değerli şampiyonluğu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

MİRAS BIRAKMAK İSTEDİ
Necati Ateş, Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılışıyla ilgili ise şunları söyledi: Hoca 'Galatasaray'a bir miras bırakmak istiyorum' dedi. Ama sabredemediler ve Türkiye'de bunu yapabilecek tek adamı gönderdiler. Biz geleceği kurtarmak için yola çıkmıştık. Önce bizi itibarsızlaştırdılar, sonra da gönderdiler. Son 4 yılda 4 kupa kazandık biz!..

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