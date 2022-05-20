Antalya'da sezon finali! İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, Süper Lig'i Antalyaspor maçıyla tamamlayacak.
Bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, Süper Lig'i Antalyaspor maçıyla tamamlayacak.
Bugün Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, 37 maçta sadece 14 galibiyet alabildi.
Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi.
Geçen hafta Adana Demirspor galibiyetiyle moral bulan sarı-kırmızılı takımı oldukça ciddi bir rakip bekliyor.
Antalyaspor, futbolcu olarak başladığı sezonu futbol sorumlusu olarak tamamlayacak Nuri Şahin'in yönetiminde 15 maçtır yenilgi yüzü görmedi.
Süper Lig'de 15 haftadır yenilmeyen ve bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik alan Akdeniz ekibi, Galatasaray maçında da kaybetmeyerek, taraftarı önünde sezonu 16 maçlık yenilmezlik rekoruyla kapatmak istiyor.
Sezon içinde Ersun Yanal'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin, Galatasaray maçının ikinci yarısında oyuna dahil olacak.
Son kez kramponlarını giyecek ve tamamen hocalığa yönelecek.
Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de bugün 52. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 51 maçta sarı-kırmızılılar 31, rakibi 7 galibiyet aldı, taraflar 13 maçta eşitliği bozamadı.
Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 11 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, sonraki 6 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında galibiyet sevinci yaşayamadı.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
ANTALYASPOR: BOFFIN, NALDO, BAHADIR, GÜRAY, BÜNYAMIN, DOĞUKAN, FREDY, FERNANDO, NDAO, WRIGHT, ADRIANO,
GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, NELSSON, MARCAO, VAN AANHOLT, PULGAR, TAYLAN, BERKAN, BABEL, KEREM, GOMIS