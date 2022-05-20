Antalya'da sezon finali! İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de 15 haftadır yenilmeyen ve bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik alan Akdeniz ekibi, Galatasaray maçında da kaybetmeyerek, taraftarı önünde sezonu 16 maçlık yenilmezlik rekoruyla kapatmak istiyor.