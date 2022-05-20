Haberler Galatasaray Antalya'da sezon finali! İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Antalya'da sezon finali! İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi. Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmada rakibini mağlup ederek sezonu galibiyetle kapatmak istiyor. İşte zorlu karşılaşmada Antalyaspor ve Galatasaray'ın sahaya çıkması beklenen 11'leri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Antalya'da sezon finali! İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, Süper Lig'i Antalyaspor maçıyla tamamlayacak.

Antalya'da sezon finali! İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Bugün Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Antalya'da sezon finali! İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, 37 maçta sadece 14 galibiyet alabildi.

Antalya'da sezon finali! İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi.

Antalya'da sezon finali! İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Geçen hafta Adana Demirspor galibiyetiyle moral bulan sarı-kırmızılı takımı oldukça ciddi bir rakip bekliyor.

Antalya'da sezon finali! İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Antalyaspor, futbolcu olarak başladığı sezonu futbol sorumlusu olarak tamamlayacak Nuri Şahin'in yönetiminde 15 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

Antalya'da sezon finali! İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de 15 haftadır yenilmeyen ve bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik alan Akdeniz ekibi, Galatasaray maçında da kaybetmeyerek, taraftarı önünde sezonu 16 maçlık yenilmezlik rekoruyla kapatmak istiyor.

Antalya'da sezon finali! İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Sezon içinde Ersun Yanal'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin, Galatasaray maçının ikinci yarısında oyuna dahil olacak.

Antalya'da sezon finali! İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Son kez kramponlarını giyecek ve tamamen hocalığa yönelecek.

Antalya'da sezon finali! İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de bugün 52. kez karşı karşıya gelecek.

Antalya'da sezon finali! İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

İki takım arasında geride kalan 51 maçta sarı-kırmızılılar 31, rakibi 7 galibiyet aldı, taraflar 13 maçta eşitliği bozamadı.

Antalya'da sezon finali! İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 11 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Antalya'da sezon finali! İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, sonraki 6 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında galibiyet sevinci yaşayamadı.

Antalya'da sezon finali! İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

ANTALYASPOR: BOFFIN, NALDO, BAHADIR, GÜRAY, BÜNYAMIN, DOĞUKAN, FREDY, FERNANDO, NDAO, WRIGHT, ADRIANO,

Antalya'da sezon finali! İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, NELSSON, MARCAO, VAN AANHOLT, PULGAR, TAYLAN, BERKAN, BABEL, KEREM, GOMIS

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