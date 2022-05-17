GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken açıklama!

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.
Sarı-kırmızılar rakibini 3-2 mağlup etti.
Galatasaray sezonun son iç saha mücadelesinde dolu tribünlere oynadı ve taraftarına galibiyetle veda etti.
Bu maç öncesi takım kaptanı Arda Turan'ın futbol kariyerini noktalayacağı iddia edilmişti.
Ancak tecrübeli isim maç kadrosunda yer almadı.
Karşılaşma sonrası basın toplantısında sorulan Arda Turan sorusuna teknik direktör Domenec Torrent ise şu yanıtı verdi:
Arda Turan maçta forma giyebilecek kondisyona sahip değil.
Bu arada gece saatlerinde Arda Turan'dan da bir açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan yıldız ismin sitemli sözleri dikkat çekti.
Arda Turan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Yok kardeşim, ben 13 milyon euro kazandırmadım. Ben seni 16 dakika bekletmedim.
Ben seni play-off'a bırakmadım. Ben seni 2008'de, senden 3 kat fazla bütçeyle, yeni stadyumu varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim.
Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi.
Ben Galatasaray'ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim, sen?
Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum. Müsaade edin.
İşte Arda Turan'ın o paylaşımı...