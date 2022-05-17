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GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken açıklama!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Süper Lig'ib 37. haftasında sezonun son iç saha karşılaşmasında Adana Demirspor'u konuk etti. Bu maçta futbola veda etmesi beklenen Arda Turan, müsabaka kadrosunda yer almadı. Tecrübeli oyuncu mücadele sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 08:41
GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken açıklama!

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken açıklama!

Sarı-kırmızılar rakibini 3-2 mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken açıklama!

Galatasaray sezonun son iç saha mücadelesinde dolu tribünlere oynadı ve taraftarına galibiyetle veda etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken açıklama!

Bu maç öncesi takım kaptanı Arda Turan'ın futbol kariyerini noktalayacağı iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken açıklama!

Ancak tecrübeli isim maç kadrosunda yer almadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken açıklama!

Karşılaşma sonrası basın toplantısında sorulan Arda Turan sorusuna teknik direktör Domenec Torrent ise şu yanıtı verdi:

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken açıklama!

Arda Turan maçta forma giyebilecek kondisyona sahip değil.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken açıklama!

Bu arada gece saatlerinde Arda Turan'dan da bir açıklama geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken açıklama!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan yıldız ismin sitemli sözleri dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken açıklama!

Arda Turan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken açıklama!

Yok kardeşim, ben 13 milyon euro kazandırmadım. Ben seni 16 dakika bekletmedim.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken açıklama!

Ben seni play-off'a bırakmadım. Ben seni 2008'de, senden 3 kat fazla bütçeyle, yeni stadyumu varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken açıklama!

Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken açıklama!

Ben Galatasaray'ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim, sen?

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan dikkat çeken açıklama!

Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum. Müsaade edin.

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