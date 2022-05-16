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Cimbom’un yüzakı

Futbolda dökülen G.Saray potada fırtına gibi esiyor. Bahçeşehir Koleji karşısında üst üste 8. galibiyetini alıp seride 1-0 öne geçti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Cimbom’un yüzakı
Galatasaraylılar basketbolda alınan sonuçlarla coşmaya devam ediyor. Andreas Pistiolis'le büyük bir çıkışa imza atan sarı-kırmızılılar, çeyrek final ilk maçında Eurocup şampiyonu Bahçeşehir Koleji'ni 91-76 mağlup etti. Dursun Özbek, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Arda Turan, Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu gibi camianın önde gelen birçok ismin takip ettiği karşılaşmada Galatasaray üst üste 8. galibiyetine imza attı. Serinin 2. maçı saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Aslan, Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı da kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak ve Anadolu Efes veya Pınar Karşıyaka ile eşleşecek
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