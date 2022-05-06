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GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan iki yıldız transferi!

Başkan Burak Elmas, görevi devretmeden önce iki yıldızla imzaları atmaya hazırlanıyor. Bütçesi onaylanmadığı için direkt transfer yapamayan Burak Elmas, sözleşmeleri bitecek olan Elneny ve Xeka ile prensipte anlaştı. İki başkan adayı da kabul ederse yıldızlarla ön protokol yapılacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan iki yıldız transferi!

11 Haziran'daki seçimi beklemeden Torrent'i gönderecek olan Başkan Burak Elmas transfer mesaisinde...

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan iki yıldız transferi!

Oyunculara gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye alacak Elmas'ın, bütçesi onaylanmadığı için bonservis ödeme yetkisi yok.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan iki yıldız transferi!

Ancak başkan, sezon sonunda serbest kalacak isimlerle ön protokol imzalamaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan iki yıldız transferi!

Sabah'ın haberine göre; yeni yönetim anlaşmaları onaylarsa transferler resmiyet kazanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan iki yıldız transferi!

Başkan Burak Elmas'ın seçim öncesi bitirmeyi planladığı iki oyuncu Mohamed Elneny ve Xeka.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan iki yıldız transferi!

Arsenal ve Lille ile sözleşmeleri ay sonunda bitecek iki orta saha, Taylan-Berkan ikilisinden memnun olmayan Aslan'ın yeni ilacı olabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan iki yıldız transferi!

Elneny'yi ön liberoya, Xeka'yı 8 numara pozisyonuna düşünen Elmas, bu transferlere yeni yönetimin itiraz etmeyeceğini düşünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan iki yıldız transferi!

YILLIK 2.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Bu arada 29 yaşındaki Mısırlı Elneny sezon başında da gündeme gelmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan iki yıldız transferi!

27 yaşındaki Portekizli Xeka ise Rusya'daki savaş nedeniyle CSKA Moskova ile yaptığı anlaşmayı bozmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan iki yıldız transferi!

Serbest kalıp bonservislerini eline alacak iki yıldız oyuncu için de 2.5 milyon Euro yıllık ücretler ödenmesi söz konusu.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan iki yıldız transferi!

BURAK'LA ZAFERE KOŞTU

27 yaşındaki Xeka geçtiğimiz sezon Burak Yılmaz ile birlikte şampiyonluk coşkusu yaşarken Lille kariyerinde 144 maça çıkarken 9 gol atıp 7 kez de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan iki yıldız transferi!

ELNENY'NİN KARİYERİ

ARSENAL

Maç: 143
Gol: 5
Asist: 10

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