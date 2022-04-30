Haberler Galatasaray Terim'e yıkamayız!

Terim'e yıkamayız!

Kerem Aktürkoğlu, bu sezonki başarısızlığın sadece Fatih Terim'e bağlanmaması gerektiğini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Terim'e yıkamayız!

24 yaşındaki futbolcu, "Sorumlu hoca gözüküyordu ama biz oyuncular hepimiz farkındaydık. Bu sonuçların ortaya çıkmasında söz sahibi olan futbolculardır. Bu sene başarısızlık olmuştur. Ama bunu sadece Fatih hocaya yıkmamak lazım. Gidişi bizi çok sarstı" yorumunda bulundu.

HAYALİM PREMİER LİG
Bu sezon beklediğinden daha iyi oynadığını belirten Kerem, transferiyle ilgili temkinli konuştu. Milli futbolcu, "Kulübümle sözleşmem var kulübümden onaysız görüşemem. Hayalim Premier Lig. Futbol en güzel orada oynanıyor" diye konuştu.

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