Terim'e yıkamayız!

24 yaşındaki futbolcu, "Sorumlu hoca gözüküyordu ama biz oyuncular hepimiz farkındaydık. Bu sonuçların ortaya çıkmasında söz sahibi olan futbolculardır. Bu sene başarısızlık olmuştur. Ama bunu sadece Fatih hocaya yıkmamak lazım. Gidişi bizi çok sarstı" yorumunda bulundu.

HAYALİM PREMİER LİG

Bu sezon beklediğinden daha iyi oynadığını belirten Kerem, transferiyle ilgili temkinli konuştu. Milli futbolcu, "Kulübümle sözleşmem var kulübümden onaysız görüşemem. Hayalim Premier Lig. Futbol en güzel orada oynanıyor" diye konuştu.