Abdurrahim Albayrak Galatasaray divan kurulunda Burak Elmas'a isyan etti! "Kaosu siz getirdiniz"

Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu, 30 Nisan Cumartesi günü yapılması planlanan kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunun mahkeme tarafından durdurulması sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda toplandı.

Sarı kırmızılıların eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu. İşte Albayrak'ın sözleri...

BU KAOSU SİZ GETİRDİNİZ

"Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Dün hepimiz Burak başkanımızı üzüntüyle izledik. 'Bu kaosu ortadan kaldırmadan seçime gitmeyeceğini söyledi' Sevgili başkan bu kaosu siz getirdiniz! Bütçemiz onaylanmadı diyor. Sevgili başkan bütçe onaylanması için yönetim salonda olması lazım. Salonda hiçbir yönetici yoktu. Çıkıp bütçeyi açıklamadınız. Ondan sonra tutup bizleri suçlayacaksınız! Ben Burak Elmas başkanı mali yönden ibra ettim idari yönden ibra etmedim. Kendisi de bizi ibra etmemişti ama kimseden hesap sormadık. Ama kendisinin babası bize hesap sordu gelip. Yapılacak seçime 2 başkan adayımız girmeli bu onların hakkıdır!"

