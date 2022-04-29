Haberler Galatasaray SPOR HABERİ - Ortalık karıştı! Galatasaray'da seçim belirsizliği

SPOR HABERİ - Ortalık karıştı! Galatasaray'da seçim belirsizliği

Spor haberi... Galatasaray'da seçim belirsizliği sürüyor. Galatasaray üyesi Develioğlu, seçimin yapılmaması için İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. 4. Hukuk Dairesi, Galatasaray’ın olağanüstü kongresiyle ilgili yeni bir karar verecek. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 06:50
SPOR HABERİ - Ortalık karıştı! Galatasaray'da seçim belirsizliği

Galatasaray'ın yılan hikayesine dönen olağanüstü kongresiyle ilgili kafalar bir kez daha karıştı. 26 Mart'ta yapılan ve 24 saat süren genel kurulda Başkan Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmemesinin ardından Galatasaray seçim sürecine girmişti. Ancak seçime bir gün kala kongrenin yeniden iptal edilme ihtimali ortaya çıktı. Alınan 'idari ibrasızlık' kararına karşı mahkemeye başvuran Galatasaray Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı dava sonucu seçime tedbir getirilmiş, kulüp avukatlarının yaptığı itirazın ardından tedbir kararı kalkmıştı. Bunun üzerine Fırat Develioğlu'nun konuyu İstinaf Mahkemesine taşıdığı ortaya çıktı.

CAMİAYI ÇOK YORAR
Öte yandan Divan Kurulu İbrahim Ziyal, yarın yapılması planlanan seçimle ilgili bir tweet attı ve 'iptal olacak' tartışmalarını alevlendirdi. Ziyal, "Gelinen noktadan sonra Galatasaray seçimi herhangi bir şekilde iptal olur ve ötelenir ise, bu süreç camiayı çok yorar" dedi. 2 saat sonra bir mesaj daha paylaştı ve "Galatasaray Camiası, tüm bileşenleri ile 48 saatten az süre kalmış iken, seçim sürecinde değişiklik yapılması ile oluşabilecek çok faktörlü hasarı, kamuoyuna ve yetkililere her mecra ve sosyal enstrümanı kullanarak anlatmalı... Galatasaray bu seçimi yapmalı" ifadesini kullandı.

ELMAS DAVA AÇMIŞTI
Galatasaray'ın kongresiyle ilgili olarak Fırat Develioğlu dava açmış, yapılan itirazın ardından tedbir kararı kalkmıştı. Ayrıca Başkan Burak Elmas, 26 Mart'taki idari ibrasızlığın ortadan kalkması için mahkemeye başvurmuş, 'Seçimi etkileyen bir durum olmadığını' da belirtmişti. Şimdi gözler mahkemeden çıkacak yeni karara çevrildi.

ÖZTÜRK'TEN SERT TEPKİ: UMARIM ARAMIZDA BÖYLE BIR AHLAKSIZ YOKTUR!
Başkan adayı Metin Öztürk, İbrahim Ziyal'in tweet'ini alıntılayarak sert bir açıklama yaptı. Öztürk, 'BaşkaGalatasarayYok' hastagh'iyle "İbrahim hocam umarım aramızda böyle bir ahlaksız yoktur" dedi. Camiada tedirginlik artarken taraftarlar da bu mesaja destek verdi.

DİĞER
Fatih Terim’in motoru çalınmıştı! Fatih Terim’in 800 bin liralık motorunun çalınma görüntüleri ortaya çıktı!
Ebru Şahin ve Cedi Osman, evlendikten sonra oturacakları evi tuttu
Aşıklar kavuşuyor! Trabzonspor'da şampiyonluk karnavalı
Jorge Jesus'ta korkutan tablo! 521 milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gomis endişesi! Opsiyon devreye girerse...
Galatasaray - Sivasspor maçının 4. hakemi değişti
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Tus yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
28 Nisan barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bir Anadolu Efes klasiği Bir Anadolu Efes klasiği 01:11
Gomis endişesi! Opsiyon devreye girerse... Gomis endişesi! Opsiyon devreye girerse... 01:06
🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 01:03
Arkas'ı yenen Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti! Arkas'ı yenen Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti! 01:01
Galatasaray - Sivasspor maçının 4. hakemi değişti Galatasaray - Sivasspor maçının 4. hakemi değişti 01:01
UEFA'dan tarihi hamle! Devler Ligi'nde... UEFA'dan tarihi hamle! Devler Ligi'nde... 01:01
Daha Eski
Dev maçta kazanan çıkmadı! Dev maçta kazanan çıkmadı! 01:01
Leipzig avantajı kaptı! Leipzig avantajı kaptı! 01:01
Frankfurt West Ham'ı deplasmanda yıktı! Frankfurt West Ham'ı deplasmanda yıktı! 01:01
Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması! Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması! 01:01
G.Saray'ın istediği yıldızda flaş gelişme! G.Saray'ın istediği yıldızda flaş gelişme! 01:01
Hamamcıoğlu sportif direktörün ismini belirledi! Hamamcıoğlu sportif direktörün ismini belirledi! 01:01