Haberler Galatasaray SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 34. haftasında Altay'la karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu. Sarı-kırmızılı takımda Feghouli, Barış Alper, Morutan ve Taylan Antalyalı kafilede yer almadı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 14:04 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 14:30
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Altay ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray Futbol Akademisi'ndeki çocuklara armağanlar verdi.

Katalanlar'ın bayramı St. Jordi Günü dolayısıyla teknik direktör Domenec Torrent, tesislerdeki kadın çalışanlara gül hediye etti.

Gribal enfeksiyon geçiren Taylan Antalyalı, tedavisine devam edilen Sofiane Feghouli'nin yanı sıra Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz kamp kadrosuna alınmadı.

Karşılaşma için bugün İzmir'e gidecek Galatasaray'ın, kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.

DİĞER
Son dakika: Ahmet Çakar'dan Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! "Böyle penaltı olmaz"
'Beni kimse dolandıramaz' diyen öğretmen 27 bin lira dolandırıldı
Yıldız isim forma giyemeyecek! İşte Aslan'ın Altay maçı 11'i
Yönetimden karar! F.Bahçe maçının ardından ceza...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yıldız isim forma giyemeyecek! İşte Aslan'ın Altay maçı 11'i
Galatasaray'dan Cicaldau için transfer kararı! Bonservisi...
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Çam ve Sakura Hastanesi'nden 23 Nisan'a özel oyun alanı
Pamukkale’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı farklı yaşanacak
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Norwich City - Newcastle United maçı saat kaçta? Norwich City - Newcastle United maçı saat kaçta? 14:32
İngiltere'yi sarsan gelişme! Evine bomba koydular İngiltere'yi sarsan gelişme! Evine bomba koydular 14:07
G.Saray'ın Altay maçı kadrosu belli oldu! G.Saray'ın Altay maçı kadrosu belli oldu! 14:03
Manchester City - Watford maçı saat kaçta? Manchester City - Watford maçı saat kaçta? 14:02
Arsenal-Manchester United | CANLI Arsenal-Manchester United | CANLI 13:49
Yönetimden karar! F.Bahçe maçının ardından ceza... Yönetimden karar! F.Bahçe maçının ardından ceza... 13:13
Daha Eski
Leicester City - Aston Villa maçı saat kaçta? Leicester City - Aston Villa maçı saat kaçta? 12:21
Okay Beşiktaş'a! Sözleşme detayları belli oldu Okay Beşiktaş'a! Sözleşme detayları belli oldu 12:18
Greuther Fürth - Leverkusen maçı ne zaman? Greuther Fürth - Leverkusen maçı ne zaman? 12:13
Yıldız isim forma giyemeyecek! İşte Aslan'ın Altay maçı 11'i Yıldız isim forma giyemeyecek! İşte Aslan'ın Altay maçı 11'i 12:12
Köln - Biefeld maçı ne zaman? Köln - Biefeld maçı ne zaman? 12:08
Başkan Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı! Başkan Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı! 12:07