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Galatasaray'dan son dakika seçim açıklaması!

Galatasaray, mahkemenin seçimle ilgili tedbiri kaldırmasının ardından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kısmen kaldırılan tedbir kararı sonucunda mevcut seçim sürecimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. 30 Nisan’da yapılacak seçim yarışında yer alan her iki başkan adayımız ve ekiplerine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 17:37 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 17:42
Galatasaray'dan son dakika seçim açıklaması!

Galatasaray, seçimle ilgili mahkeme tarafından alınan tedbir kararının kaldırılmasının ardından bir açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızıların açıklamasında, 30 Nisan'da seçimin yapılacağı belirtilirken, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'na başarılar dilendi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Saygıdeğer Galatasaraylılar,

26 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulumuzdan bugüne kadar geçen süreç içerisinde yönetim kurulumuz Galatasaray demokrasisinin ve değerlerinin gereğini eksiksiz yerine getirmek adına tüm çabayı ve iradeyi göstermiştir.

Olağan Genel Kurul toplantımızda ve sonrasında yönetim kurulumuz tarafından alınmış olan kararlara dair gelişen hukuki süreçlerde de Divan Kurulumuz, Genel Kurul Divanımız ve Başkan Adaylarımız tüm süreçlere ve kararlara dahil edilerek Galatasaray için örnek bir birliktelik ve şeffaflık sergilenmiştir.

Bugün İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından daha önce verilmiş olan tedbir kararının kaldırılması için Kulübümüz tüm organları ile yoğun bir çaba sarf etmiştir. Kısmen kaldırılan tedbir kararı sonucunda mevcut seçim sürecimiz kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bu konuda Kulüp merkezimizde tüm adaylar ve paydaşlarımız ile birlikte bir istişare toplantısı yapılmış ve bu toplantıda kendileri ile tüm bilgiler paylaşılmıştır.

Bu vesile ile 30 Nisan'da yapılacak seçim yarışında yer alan her iki başkan adayımız ve ekiplerine başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu

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