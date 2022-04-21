Haberler Galatasaray Yarınki kritik dava öncesi Nihat Kırmızı’dan önemli açıklama: İstifa kaos getirir!

Yarınki kritik dava öncesi Nihat Kırmızı’dan önemli açıklama: İstifa kaos getirir!

26 Mart’taki kongrede ibra olmamasının hemen ardından Başkan Burak Elmas, seçim kararı almış ve Galatasaray’ı mahkeme kapılarında süründürmeyeceğini söylemişti. Bu durum camiada memnuniyet yaratırken yönetici Nihat Kırmızı’nın açıklamaları kafaları karıştırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Yarınki kritik dava öncesi Nihat Kırmızı’dan önemli açıklama: İstifa kaos getirir!

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Galatasaray'ın 30 Nisan'da yapılacak kongresine tedbir konulmasının ardından gözler yarın görülecek davaya çevrildi. Eğer sarı-kırmızılı kulübün itirazı kabul edilirse seçim tarihinde yapılacak. Aksi takdirde çeşitli formüller devreye girecek. Bunlardan birisi de yeni seçim tarihi belirlenebilmesi için Başkan Burak Elmas'ın istifasını vermesi... Elmas'ın olumsuz bir karar çıkması halinde nasıl bir karar izleyeceği merak konusu olurken Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, yönetimin iradesi dışında bir dava açıldığını belirterek, "Avukatlarımız sürece müdahale etti. Hiç kimse yorum yapmasın. Bilgi kirliliği olmaması adına bunu söylüyorum. Galatasaray'ın çok güçlü avukatları var. Biz yönetim olarak 30 Nisan'da seçimin yapılmasını istiyoruz. Bizim irademiz belli" dedi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kırmızı, Elmas yönetiminin seçimin iptal edilmesi durumunda planının ne olduğunun sorulması üzerine, "Şu anda herhangi bir plan yok. Önce Cuma günü 11.00'de yapılacak mahkemenin sonucunu beklemek gerek. İstifa bir plan değil. Bir kaostur. Yeni bir takvim oluşturulacaksa yine bunu Burak Elmas ortaya koyacak. Yeni seçim takvimi olacaksa Mali Genel Kurul yeniden yapılacak ve Burak Elmas sonraki seçimde aday olabilir. 'Yönetim istifa etsin' demek doğru değil. Yönetim hep 30'unda seçim yapılacağı düşüncesiyle hareket etti. Şimdi '30 Nisan'da seçim olmuyor, Burak Elmas istifa etsin, öyle seçime gidelim' demek, Galatasaray'ı kaosa götürmekten başka bir amaca hizmet etmez. Kimse Galatasaray'ı kaosa sürüklemesin" şeklinde konuştu.

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