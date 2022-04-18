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SPOR HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Yeni Malatyaspor maçının ardından konuştu! "Büyüklerime terbiyesizlik yapmam"

Spor haberi... Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılı ekibin yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 23:16 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 23:21
SPOR HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Yeni Malatyaspor maçının ardından konuştu! "Büyüklerime terbiyesizlik yapmam"

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendikleri maç sonrası konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Kerem, "Güzel bir galibiyet oldu. İlk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı bulduğumuz gollerle maçı kopardık." ifadelerini kullandı.

Oyundan alındıktan sonra Domenec Torrent ile yaşadığı diyalog hakkında konuşan Kerem, "Fenerbahçe maçına ve bu maça sakat çıktım, tam iyileşmedim. Hocaya 70 dakika oynayabileceğimi söyledim. Şut çekmemem lazım. Ayağımı sordu, 'Ağrım olmadı ama o pozisyonda şut çekmem lazım' dedim. Ben büyüklerime terbiyesizlik yapmam. Ailemden terbiye aldım. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Aramız oldukça iyi." dedi.

"BEKLEDİĞİMİN ÜSTÜNDE SORUMLULUK ALDIM"

Genç oyuncu, "Beklediğimin daha da üstünde sorumluluk aldım. Bu beni ayrıca motive ediyor. Sahada performans anlamında dalgalanmalar oluyor. İstediğimiz durumda değiliz ve bu da bize baskı yapıyor. Ben de bu baskıda sorumluluk almayı seviyorum. Bazen ben de iyi işler yapamıyorum. Bu maç benim için bitti, bir sonraki maça bakıyorum. Geçmişte yaşadıklarına sürekli bakarsan, geleceği adım atamazsın." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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