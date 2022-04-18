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Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı sonrası Domenec Torrent'ten Kerem Aktükroğlu açıklaması!

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Torrent, maçın son bölümünde oyundan aldığı Kerem Aktürkoğlu'nun kendisine gösterdiği tepkiyle ilgili, "Maç sonunda nasıl hissettiğini sordum. Her oyuncu, kendini en iyi şekilde oynuyor olarak görmek ister. Arada bir böyle şeyler oluyor, futbolun parçası. 'Sakin ol, takıma inanılmaz yardımcı oldun' dedim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 22:54 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 23:11
Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı sonrası Domenec Torrent'ten Kerem Aktükroğlu açıklaması!

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

İşte Domenec Torrent'in açıklamaları:

İlk yarı hayal kırıklığıydı. Kabul edilebilir bir oyun değildi ve bunu oyuncularıma söyledim. Zeki oyuncular oldukları için bunu hemen anlayabildiler. İkinci yarıya güçlü başladık ve istediğimiz oyunu sergiledik.

Kerem her maçta kendine inanılmaz yük bindiren bir oyuncu. Maç sonunda nasıl hissettiğini sordum. Her oyuncu, kendini en iyi şekilde oynuyor olarak görmek ister. Arada bir böyle şeyler oluyor, futbolun parçası. 'Sakin ol, takıma inanılmaz yardımcı oldun' dedim.

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