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Galatasaray 2-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan 33. hafta mücadeleleri ile sürdü. 33. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 22:26 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 22:41
Galatasaray 2-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 33. haftanın perdesi Galatasaray-Yeni Malatyaspor mücadelesi ile kapandı. Sarı-Kırmızılı ekip ligden düşmesi kesinleşen Malatya temsilcisini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'ın golleri karşılaşmanın 51. dakikasında Ryan Babel ve 53. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ayağından geldi.

Bu skorla Sarı-Kırmızılılar puanını 44'e yükseltirken 12. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 20 puanla ligin son sırasında kaldı.

Galatasaray 34. hafta mücadelesinde İzmir ekibi Altay'ın konuğu olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

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