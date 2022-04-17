GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Seri ve Denayer önerisi! İşte Burak Elmas'ın cevabı...

2018 yılından beri İngiliz ekibi Fulham'da forma giyen Fildişili 6 numara Seri'nin sezon sonunda İngiltere'den ayrılması bekleniyor. Kulübünün opsiyon hakkı olsa da bu hakkı kullanmayacağı belirtildi.

Galatasaray'da forma giyen bir başka yıldız oyuncu Jason Denayer'in de Lyon ile sözleşmesi sona eriyor. Takvim'in haberine göre; 26 yaşındaki yıldız oyuncunun Lyon'dan ayrılacağı öğrenildi.