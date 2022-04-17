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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Seri ve Denayer önerisi! İşte Burak Elmas'ın cevabı...

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray seçime gitme kararı almıştı. Camiada bir yandan seçim telaşı sürerken, diğer yandan da transfer hareketliliği de başladı. Menajerler mevcut başkan Burak Elmas'a, Jean Michael Seri ve Jason Denayer'i önerdi. İşte Burak Elmas'ın cevabı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Seri ve Denayer önerisi! İşte Burak Elmas'ın cevabı...

Sarı kırmızılılar, seçime odaklanırken Seri ve Denayer için menajerler harekete geçti. Galatasaray'da forma giyen Jean Michael Seri ve Jason Denayer'in menajerleri transfer görüşmeleri için yönetimin kapısını çaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Seri ve Denayer önerisi! İşte Burak Elmas'ın cevabı...

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim ise 30 Nisan'da seçim olduğunu ve kendilerinin bir karar veremeyeceklerini bildirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Seri ve Denayer önerisi! İşte Burak Elmas'ın cevabı...

Elmas'ın iki yıldızın menajerine, "Seçimden sonra yeni yönetimle transfer görüşmelerine başlayabilirsiniz. Biz seçim sonrası yokuz. Yeni yönetimle görüşmeniz daha doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Seri ve Denayer önerisi! İşte Burak Elmas'ın cevabı...

2018 yılından beri İngiliz ekibi Fulham'da forma giyen Fildişili 6 numara Seri'nin sezon sonunda İngiltere'den ayrılması bekleniyor. Kulübünün opsiyon hakkı olsa da bu hakkı kullanmayacağı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Seri ve Denayer önerisi! İşte Burak Elmas'ın cevabı...

Galatasaray'da forma giyen bir başka yıldız oyuncu Jason Denayer'in de Lyon ile sözleşmesi sona eriyor. Takvim'in haberine göre; 26 yaşındaki yıldız oyuncunun Lyon'dan ayrılacağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Seri ve Denayer önerisi! İşte Burak Elmas'ın cevabı...

Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Denayer Galatasaray'da ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştı. Tecrübeli futbolcu bu sezon 35 maçta forma giyerken 1 gole imza attı.

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