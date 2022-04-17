GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Seri ve Denayer önerisi! İşte Burak Elmas'ın cevabı...

Sarı kırmızılılar, seçime odaklanırken Seri ve Denayer için menajerler harekete geçti. Galatasaray'da forma giyen Jean Michael Seri ve Jason Denayer'in menajerleri transfer görüşmeleri için yönetimin kapısını çaldı.
Burak Elmas başkanlığındaki yönetim ise 30 Nisan'da seçim olduğunu ve kendilerinin bir karar veremeyeceklerini bildirdi.
Elmas'ın iki yıldızın menajerine, "Seçimden sonra yeni yönetimle transfer görüşmelerine başlayabilirsiniz. Biz seçim sonrası yokuz. Yeni yönetimle görüşmeniz daha doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.