Haberler Galatasaray GALATASARAY DİNAMO KİEV CANLI MAÇ İZLE 💥 | Galatasaray - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak?

GALATASARAY DİNAMO KİEV CANLI MAÇ İZLE 💥 | Galatasaray - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, Galatsaray maçı saat kaçta?, Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı yayın izle gibi ifadeler arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Maç savaş mağduru çocuklara destek amacıyla gerçekleşecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 14:00 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 14:10
GALATASARAY DİNAMO KİEV CANLI MAÇ İZLE 💥 | Galatasaray - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak?

'Dünya kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedefleyen Aslan, savaş mağduru çocuklara destek olmak amacıyla Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı nereden canlı yayınlanacak, hangi kanalda canlı izlenecek?' soruları gündemde yerini aldı. İşte, Galatasaray - Dinamo Kiev maçına dair merak edilenler...

GALATASARAY - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Dinamo Kiev 14 Nisan Perşembe günü saat 17:00'de karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka GS TV'de naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı Galatasaray Televizyonu'ndan canlı yayınlanacak.

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FUTBOL İLE ACILARA MERHEM OLMAK İSTİYORUZ

Daha önce Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran 76 yaşındaki Rumen teknik direktör Lucescu, yaptığı açıklamada, antrenörlük hayatının en zor ve dramatik anlarını yaşadığını ifade ederek, "Bu yaşıma kadar böyle acı bir tecrübe yaşamamıştım. Şimdi futboldan daha çok Romanya'ya ve Polonya'ya akın akın gelen bu çaresiz mülteciler ile onların çocukları için ne yapabileceğimi düşünüyorum" dedi.

Dinamo Kiev'in 12 Nisan'da Polonya'da Legia Varşova ile "Barış için maç" sloganıyla karşılaşacağını ifade eden Luecscu, ardından İstanbul'a geleceklerini ve 14 Nisan'da Nef Stadı'nda Galatasaray ile hayır maçına çıkacaklarını belirtti.

Dinamo Kiev'in bu maçlardan elde edeceği tüm gelirin Ukraynalı yetim çocuklara aktarılacağının altını çizen Rumen teknik adam, "Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a bu özel maçı kabul ettiği için minnettarım. Ukraynalılar ve Dinamo Kiev taraftarları onun bu jestini unutmayacak. Başkan bizi kırmadı ve maç teklifimizi kabul etti. Avrupa'nın dev kulüplerine maç teklifi sunduğumuzda çeşitli bahaneler öne sürdüler. Galatasaray ise bize kapısını açtı. Sarı-kırmızılı camiaya çok teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul'daki maçın verilecek barış mesajı ve toplanacak yardım için çok önemli olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Türkiye'de yıllarım geçti ve Türk milletinin nasıl yardımsever olduğunu iyi biliyorum. Değerli Türk futbolseverlerin Galatasaray-Dinamo Kiev maçına Ukraynalı yetimleri düşünerek gelmesini istiyorum. Sloganımız 'Barış için maç' olacak. Tribünlerin tıklım tıklım dolması gerekiyor. Türk insanı, mazlumun yanında olduğunu bir kez daha gösterecektir." diyerek maçın önemine vurgu yaptı ve "Yapacağımız futbol maçlarıyla bu acılara merhem olmak istiyoruz. Bu savaş elbet sona erecek. Sporun bu karamsar ortamda birleştirici, onarıcı bir unsur olduğunu düşünüyorum" dedi.

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