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Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi Wesley Sneijder'den mesaj var: En büyük Cimbom!

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sarı kırmızılıların unutulmazları arasında yer alan Wesley Sneijder, Galatasaray taraftarına ve takımına özel bir mesaj gönderdi. Sneijder, yaptığı konuşmada Galatasaray'a motivasyon sözleri sarf etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 17:08
Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi Wesley Sneijder'den mesaj var: En büyük Cimbom!

Galatasaray'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Wesley Sneijder, sarı kırmızılılara Fenerbahçe derbisi öncesi şans diledi.

İŞTE O SÖZLER

"Bugünkü maç, çok zor bir maç olacak. Deplasmanda oynamak her zaman zorlu olmuştur. Ama size güveniyorum çocuklar. Bunu yapabilirsiniz, iyi hissediyorum. Maçı burada, kendi ülkemde, Hollanda'da izleyeceğim.

Sizler için en iyisini diliyorum. Her şeyinizi verin. Yüzde yüzünüzü verin. Hatta daha fazlasını verin. Ber maçlar final tadında. Taraftardan iyi enerjiyi alacaksınız. Sizi motive etmemize gerek bile yok. Zorlu ama çok güzel bir maç olacak. Her şeyinizi verin ve tadını çıkartın. 3 puanı geri alın.

Bir kez daha söylüyorum: En büyük Cimbom!"

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