Haberler Galatasaray Galatasaray'da Domenec Torrent 29 yıllık hasrete son vermek istiyor!

Galatasaray'da Domenec Torrent 29 yıllık hasrete son vermek istiyor!

Son dakika spor haberi: Bu sezon beklenen grafiği çizemeyen Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi büyük önem taşıyor. En son 1992-93 sezonunda Feldkamp ile Kadıköy’de 4-1 kazanan Aslan, o günden beri yabancı teknik adamları ile gülemedi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent ve ekibi derbi zaferi için tüm planlarını yaparken hedef hem seriyi bozmak hem de Kadıköy’de 3’te 3 yapmak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 07:00
Galatasaray'da Domenec Torrent 29 yıllık hasrete son vermek istiyor!

Fatih Terim yönetiminde geçen iki sezonda Kadıköy'de kazanan Galatasaray en son 1993 yılında yabancı bir teknik adamla deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti. Kalli'nin (Karl Heinz Feldkamp) 1992-93 sezonunda elde ettiği 4-1'lik Kadıköy zaferinin ardından Terim dışında kimse Fenerbahçe'yi sarı-lacivertli tribünlerin önünde dize getiremedi.

EFSANELER DE GÜLEMEDİ
Lucescu, Gerets, Rijkaard ve Mancini gibi dünya çapında teknik adamlar, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe Stadı'ndan boynu bükük ayrıldılar. Son 30 senede Kadıköy'e çıkan yabancı hocaların karnesinde galibiyet yazmazken, 15 mağlubiyet-6 beraberlik istatistiği mevcut.

Sabah'ın haberine göre; Katalan teknik direktör Torrent pazar akşamı hem 30 seneyi bulacak yabancı hocaların olumsuz serisini bitirmeye hem de selefi Fatih Terim'in kazanma serisini devam ettirmeye çalışacak.

DİĞER
Fahriye Evcen’den yeni poz! Fahriye Evcen’in paylaşımının ardından Burak Özçivit de o pozlarıyla ses getirdi!
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden ve mucizevi şekilde kurtulan Gülçin Ergül o anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor