GALATASARAY HABERİ: Ryan Babel sahnede! Karagümrük maçında...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Ryan Babel kaydetti. Mücadelenin 12. dakikasında sahneye çıkan Babel, Cicaldau'nun ceza sahası içi sağ tarafından pasında penaltı noktası civarında topu aldı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

35 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçından sonra ikinci gol sevincini yaşadı. Hollandalı futbolcu ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynanan müsabakada da 1 gol atmıştı.



