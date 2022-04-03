Çok memnunuz

Milli aranın ardından maçların zorluğuna dikkat çeken G.Saray Teknik direktörü Torrent, sakatlıklara dikkat çekti. Torrent, "Kerem sakatlandı, Feghouli ve Mostafa yine sakat geldiler. Taylan ile Cicaldau da daha fazla oynayamayacaklarını söyleyip değişiklik istediler. Hem taraftarımız, takımımız hem de başkanımızdan memnunuz galibiyetten ötürü. Kerem için yarın (bugün) yapacağız teşhisleri. Sonra F.Bahçe için en iyi hazırlıkları yapacağız. Kimlerle oynayacağız bilmiyoruz ama kim oynarsa oynasın sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mohamed ve Feghouli oynamayacak" dedi.