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Çok memnunuz

Torrent, galibiyetten dolayı çok memnun olduklarını, derbiye hazırlanacaklarını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 06:50
Çok memnunuz
Milli aranın ardından maçların zorluğuna dikkat çeken G.Saray Teknik direktörü Torrent, sakatlıklara dikkat çekti. Torrent, "Kerem sakatlandı, Feghouli ve Mostafa yine sakat geldiler. Taylan ile Cicaldau da daha fazla oynayamayacaklarını söyleyip değişiklik istediler. Hem taraftarımız, takımımız hem de başkanımızdan memnunuz galibiyetten ötürü. Kerem için yarın (bugün) yapacağız teşhisleri. Sonra F.Bahçe için en iyi hazırlıkları yapacağız. Kimlerle oynayacağız bilmiyoruz ama kim oynarsa oynasın sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mohamed ve Feghouli oynamayacak" dedi.
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