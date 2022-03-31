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Abdurrahim Albayrak resmen açıkladı! Galatasaray başkanlığına adaylığını koyacak mı?

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından gözler yeni seçime çevrilmişti. Galatasaray'da muhtemel başkan adayları Dursun Özbek, Ünal Aysal gibi isimler bir bir açıklama yaparken, gözler Abdurrahim Albayrak'a dönmüştü. Abdurrahim Albayrak yaptığı konuşmada, Galatasaray'da başkanlığa adaylığını koyup koymayacağına dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 16:50
Abdurrahim Albayrak resmen açıkladı! Galatasaray başkanlığına adaylığını koyacak mı?

Galatasaray mevcut Başkan Burak Elmas'ı, finansal açıdan ibra ederken, idari açıdan ibra etmedi. Kararla birlikte Galatasaray Spor Kulübü 30 Nisan'da seçime gidiyor. Burak Elmas, ibra edilmediği için hiçbir şartta aday olamıyor.

Gözlerin çevrildiği en güçlü aday olan Ünal Aysal da bugün yaptığı açıklamada aday olmayacağını açıkladı. Açıklamanın ardından gözler Dursun Özbek, Abdurrahim Albayrak ve Eşref Hamamcıoğlu'na çevrildi.

Aday olması gündemde olan Abdurrahim Albayrak, Sabah'a yaptığı konuşmada aday olacağını ifade etti.

"ÇALIŞMAM VAR"
Galatasaray'da ikinci başkanlık görevi yapmış olan Abdurrahim Albayrak, konuya ilişkin yaptığı konuşmada, "Adaylık için bir çalışma yapıyorum. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Çalışmam var." dedi.

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