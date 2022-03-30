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GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'te dikkat çeken detay! Cimbom'a faturası...

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesinin ardından gözler Domenec Torrent'e çevrildi. Yeni başkan adaylarının hiçbirinin İspanyol teknik adamla çalışmaya sıcak bakmadığı öğrenilirken, olası bir ayrılıkta Torrent'in Galatasaray'a faturası da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 07:00 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 07:00
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'te dikkat çeken detay! Cimbom'a faturası...

Galatasaray'da yeni başkanın kim olacağı kadar, teknik direktör Domenec Torrent'le yola devam edilip edilmeyeceği de merak konusu…. Burak Elmas'ın, Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından 14 Ocak'ta 1.5 yıllık imza attırdığı Domenec Torrent'in sözleşmesi merak konusuydu.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'te dikkat çeken detay! Cimbom'a faturası...

59 yaşındaki çalıştırıcının anlaşmasında opsiyonunun olmadığı, yarım sezonu tamamladıktan sonra gelecek sezon da sözleşmesinin devem edeceği ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'te dikkat çeken detay! Cimbom'a faturası...

PRANDELLI VE TUDOR ALMIŞTI

Sabah'ın haberine göre; 30 Nisan'da seçilecek Galatasaray'ın yeni başkanı, Katalan hocayla çalışmak istemezse, 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon Euro'luk yıllık ücret ve 200 bin Euro tutarındaki şampiyonluk primini Torrent'e ödemek zorunda.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'te dikkat çeken detay! Cimbom'a faturası...

Daha önce görevlerine son verilen Prandelli ve Tudor, açtıkları tazminat davalarını kazanmış ve ücretlerinin tamamının yanı sıra şampiyonluk primlerini de almıştı. Bu arada başkan Burak Elmas, Domenec Torrent'i arayarak hem destek hem moral verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'te dikkat çeken detay! Cimbom'a faturası...

SÖZLEŞMEDEKİ RAKAMLAR

SEZON - ÜCRET

2021-22: 1.175 bin Euro

2022-23: 1.5 milyon Euro

Şampiyonluk primi: 200 bin Euro

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